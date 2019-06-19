Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкойРБК 14:37

с чего всё началось

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией. В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.

Футбол Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост.

ЖКХ В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Общество Вице-мэр Якутска недоволен В среду, 19 июня первый заместитель главы города Якутска Владимир ФЕДОРОВ совместно с руководителями структурных подразделений и профильных служб Окружной администрации провел заключительный осмотр Бульвара учителя.

Политика Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17 Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17 Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Чехии расследуют падение с балкона свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева Чешская полиция продолжает расследование дела о падении с балкона курортной гостиницы россиянки Екатерины Бобковой, проходившей в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщила «РИА Новости» полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове.

Происшествия Росгвардия проводит проверку после сообщений об избиении подростка при задержании на акции 12-го июня Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали о том, что одного из несовершеннолетних избили при задержании на несогласованном марше в Москве.

Общество Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.

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Общество Лагутенко: история с «китовой тюрьмой» в Приморье может не закончится Фронтмэн группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко в беседе с журналистами прокомментировал ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморском крае.

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Происшествия Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

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Экономика Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.

Экономика Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.