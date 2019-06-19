Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкойРБК 14:37
В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией. В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде.
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с чего всё началось
Издание The Bell нашло аккаунт российского военного, переписка которого во «ВКонтакте» стала одним из доказательств причастности России к крушению пассажирского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.Дождь12:12
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 21:03
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Вице-мэр Якутска недоволен
В среду, 19 июня первый заместитель главы города Якутска Владимир ФЕДОРОВ совместно с руководителями структурных подразделений и профильных служб Окружной администрации провел заключительный осмотр Бульвара учителя.
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Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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Политика
Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17
Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
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Политика
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Чехии расследуют падение с балкона свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
Чешская полиция продолжает расследование дела о падении с балкона курортной гостиницы россиянки Екатерины Бобковой, проходившей в качестве свидетельницы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщила «РИА Новости» полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове.
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Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали о том, что одного из несовершеннолетних избили при задержании на несогласованном марше в Москве.
Обновлено в 13:30
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)
Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Общество
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Обновлено в 10:06
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Обновлено в 20:15
Общество
В рейтинг лучших вузов мира вошли 25 российских университетов
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в обновленный рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
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В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
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Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
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В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено вчера в 16:59