Футбол

Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»Sport24.ru 09:43

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
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Наставник «Рубина»: Ничего особенного в неточных передачах защитника Егора Сорокина нет

Татар-информ09:58

Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»

Sport24.ru09:43

Эдуардо Докампо: «С „Арсеналом“ мы владели инициативой, но надо быть лучше»

Спорт БИЗНЕС Online09:35

Тренер «Рубина» Докампо: «У нас есть сложности с передачей информации игрокам. Пользуемся записками»

Sports.ru11:05

Эдуардо Докампо: «Есть определенные сложности в передаче игрокам информации во время игры»

Спорт-Экспресс10:12
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В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес

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Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет

Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
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Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны.
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Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

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Политика

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В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

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