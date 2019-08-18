Футбол
Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»Sport24.ru 09:43
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
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В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
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