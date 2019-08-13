Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под СеверодвинскомLenta.ru 16:41
Вашингтон пока не может однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер. Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате ЧП погибли двое военных и пять сотрудников госкорпорации "Росатом".
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В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
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Общество
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Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
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Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Новый смартфон Motorola получит скрытую камеру
Есть предположение, что возможно новинкой станет Motorola G8. Больше информации о модели пока не приводят.
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Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
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Политика
Лидер демократов в Конгрессе США поддержал протестующих в Москве
Лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал участников акций протеста в Москве, что является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.
Обновлено в 03:05
Космос
В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид
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Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата
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Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов
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Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
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Обновлено в 07:50
Путешествия
МИД предложил упростить оформление туристических виз в Россию
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Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.
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Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
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На Украине сообщили о нецелесообразности энергомоста с ЕС
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Вышел первый трейлер комедии «Элефант» с Алексеем Гуськовым
Обновлено в 14:59
Игры
Раскрыты главные особенности нового поколения Microsoft Xbox
В недавнем интервью руководитель проекта Фил Спенсер рассказал про проект Project Scarlett — это кодовое название нового поколения Xbox.
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