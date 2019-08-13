Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под СеверодвинскомLenta.ru 16:41
Вашингтон пока не может однозначно заключить, носил ли взрыв радиоактивный характер. Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В результате ЧП погибли двое военных и пять сотрудников госкорпорации "Росатом".
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