Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под СеверодвинскомLenta.ru 16:41
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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"Краснодар" выложил командное фото по завершении ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором россияне оказались сильнее "Порту" со счетом 3:2, сообщает Sport24.
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Шесть игроков «Локомотива» вошли в сборную пятого тура РПЛ
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Космос
Новый российский скафандр могут создать в течение четырех лет
Новый российский скафандр для работы человека в открытом космосе может быть создан в течение четырех лет, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
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Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
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Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной
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Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
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Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
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В аэропорту Гонконга наводят порядок
Большинство протестующих и полицейских покинули здание оккупированного аэропорта в Гонконге, сообщает "Ассошиэйтед пресс".
Обновлено в 17:20
Политика
В Киеве заявили о «плане Б» на случай прекращения транзита газа
В распоряжении Киева есть «план Б» на случай, если контракт с Россией на транзит газа не будет продлен после 1 января 2020 года, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Обновлено в 05:24
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено в 13:14
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Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку
Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.
Обновлено в 17:24
Авто
Тюнеры построили особый 800-сильный Ford Mustang Gulf Heritage Edition
Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
Обновлено в 06:25
Политика
Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму
Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 17:40
Космос
Ученые создали новую временную шкалу катастрофического прошлого Земли
Команда во главе с геологом из Университета Колорадо Боулдер Стивеном Мойзисом разработала новую временную шкалу для этого жестокого периода в истории нашей планеты.
Обновлено вчера в 13:19
Здоровье
Митянина проверила две поликлиники на «бережливые» технологии
Вице-губернатор Анна Митянина проверила процесс подготовки двух городских поликлиник в Невском и Красногвардейском районах.
Обновлено в 12:54
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На записи 52-летний Джанлука Вакки танцует на лестнице, затем шлепает четырех разных девушек по ягодицам, после чего берет за руку свою спутницу и продолжает танцевать с ней.
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Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.
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Армия и оружие
Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т–72
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т–72Б3.
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Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
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Румынский "Клуж" шокировал "Селтик" Нила Леннона в ответном матче 3-го отборочного этапа Лиги чемпионов и прошел в следующий этап.
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«Витязь» разгромил «Пеликанс» в товарищеском матче
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Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС
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Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализован
Ранее сообщалось, что в затоне Сибирский Нижегородской области произошел пожар на пассажирском трехпалубном теплоходе.
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