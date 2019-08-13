Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под СеверодвинскомLenta.ru вчера в 16:41

Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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США ставят под сомнение продление СНВ-3 из-за взрыва по Северодвинском

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США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат

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В Белом доме поставили под сомнение продление СНВ-3 из-за гиперзвуковых ракет России

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РБКвчера в 14:33
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Энергетика

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Строительство приемного терминала для морского газопровода «Турецкий поток» близ населенного пункта Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции завершено на 95%.
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В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Обновлено вчера в 16:33
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
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Общество

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Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым бойфрендом

Наталья Шурыгина отметила день рождения с новым возлюбленным, певцом Игорем Лепихиным.
Обновлено в 03:00
Политика

Правительство Украины отказалось увольнять Кличко

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.
Обновлено вчера в 11:47
Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Футбол

Порту — Краснодар 2:3

Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".
Обновлено вчера в 16:52
Здоровье

Южноуральским врачам сократили зарплату после жалоб на ее нехватку

Врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
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Происшествия

Медведь разрыл могилу и утащил тело в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на кладбище в Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил тело умершего человека.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси не сыграет с «Ахматом» из-за травмы

Обновлено в 04:39
Футбол

Слуцкий показал себя в возрасте 70 лет

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Происшествия

Под Омском почти 400 человек ищут пропавшего трехлетнего мальчика

В Омской области потерялся трехлетний мальчик. Поисками ребенка занимаются 400 человек.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТП

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:56
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела MH17

«22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», — говорится в ответе.
Обновлено в 04:48
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
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Политика

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
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Политика

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

Россияне стали меньше покупать мясных продуктов

В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.
Обновлено в 04:53
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14 августа волгоградцы отмечают Медовый Спас

Обновлено в 00:50
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Финансы

Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:04
Происшествия

На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 23:31
Космос

Климат у поверхности Земли влияет на космическую погоду, доказали ученые

Обновлено вчера в 20:47
Общество

Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми

37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.
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