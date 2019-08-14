Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под СеверодвинскомLenta.ru вчера в 16:41
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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В Белом доме поставили под сомнение продление СНВ-3 из-за гиперзвуковых ракет России
Коммерсантъвчера в 15:17
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«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу
Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 22:32
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Тренер «Краснодара» рассказал о победе над «Порту» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оценил победу подопечных над португальским «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби
В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Теннис
Серена Уильямс снялась с турнира в Цинциннати
Обновлено вчера в 19:55
Музыка
Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи
В день закрытия конкурса перед зрителями выступит специальный гость вечера - Rita Ora.
Обновлено в 03:06
Политика
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%
Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Экономика
Апелляционный суд отказал Evison в жалобе на немедленную передачу 9,99% акций «Восточного»
Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отказал компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в жалобе на немедленное исполнение колл-опциона по акциям банка "Восточный", согласно которому 9,99% акций банка перешли компании Finvision.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Югре
Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено в 00:37
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:01
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа
Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг, написал в свое микроблоге в Twitter секретарь московского отделения партии Ярослав Конвей, приложив скан документа.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
В Роскачестве назвали признаки некачественного вина
Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Обновлено в 02:49
Наука
Названы продукты, защищающие курильщиков от рака
Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Наука
Российские ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено 12 августа в 08:37
Экономика
Газпром просит деньги на два мегапроекта на Балтийском побережье
Правление «Газпрома» в лице председателя Алексея Миллера направило в правительство РФ запрос о поддержке двух крупных проектов компании на Балтике.
Обновлено в 03:26