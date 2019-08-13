Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под СеверодвинскомLenta.ru 16:41
Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
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Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
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Теория без практики мертва
В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, а на творческий подход при уничтожении «противника».
Обновлено в 19:00
Политика
Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма
"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
Обновлено в 12:22
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
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Шоу-бизнес
Галкин с женой и дочкой оценил «розовенькие облака» на небе
В один из дней ведущий решил рассмотреть «розовенькие облака» на небе.
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Происшествия
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Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Сочетание меда с алкоголем может привести к циррозу печени
Две столовые ложки меда в день, съеденные до обеда, не принесут вреда здоровью.
Обновлено в 20:42
Авто
Тюнеры построили особый 800-сильный Ford Mustang Gulf Heritage Edition
Американское ателье Brown Lee Performance показало Ford Mustang в специальной версии - Gulf Heritage Edition, посвящённой победе суперкара Ford GT в Ле-Мане в 1968 и 1969 году.
Обновлено в 06:25
Финансы
Аргентина проголосовала за уход неолибералов из власти
В условиях экономического спада, роста безработицы и падения курса песо избиратели проголосовали за возвращение киршнеризма.
Обновлено в 10:36
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве
Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Музыка
Менеджер рассказал о самочувствии Дельфина
Менеджер Дельфина Владимир Тепляков рассказал о самочувствии музыканта. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 19:31
Технологии
Merlion и «Ред софт» стали партнерами
Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.
Обновлено в 11:00
Наука
Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа
Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В США гражданку Украины осудили на 20 лет за детское порно
Американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.
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Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Общество
В Хабаровском крае срочно меняют план борьбы с паводком на Амуре
Тут 25-29 августа ожидаются уровни реки 630-680 см, что выше критической отметки на 30-80 см. В связи с новым неблагоприятным прогнозом, местные и региональные власти срочно меняют планы реагирования на стихийное бедствие и ликвидации последствий наводнения, вызванного катастрофическим паводком.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Авто
Chevrolet продаст единственный в мире электрический Camaro
Аукционный дом Russo and Steele проведёт торги, на которых будет выставлен уникальный электрический концепт-кар Chevrolet eCOPO Camaro.
Обновлено в 10:20
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Футбол
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Обновлено в 17:11
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать вареную колбасу
Роскачество на своем сайте рассказало, как правильно выбрать качественную колбасу.
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Путешествия
МИД предложил пускать интуристов в Россию без покупки тура
МИД предложил упростить процедуру выдачи иностранных гражданам российских виз, исключив одно из обязательных условий — подтверждение о приеме со стороны российского туроператора.
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Наука
Светящиеся акулы помогли описать новый механизм биофлуоресценции
Американские исследователи открыли механизм зеленой флуоресценции кошачьих акул.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
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Финансы
Ипотечный долг США превысил уровень кризисного 2008 года
Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале превысил максимум 2008 года, когда начался финансовый кризис.
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Общество
Врачи оценили идею о четырехдневной рабочей неделе
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 20:08