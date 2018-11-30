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Энергетика Энергетика «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.

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