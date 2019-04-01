Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действиеРБК 21:13
С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Документ в 1997 году подписали президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Он предусматривал, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость границ.
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Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Политика
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено в 16:04
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта
В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено в 22:18
Экономика
ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий
Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
Обновлено в 21:20
Общество
Торговый центр «Калина Молл» во Владивостоке вновь оскандалился
Торговый центр «Калина Молл» вновь показал себя не в хорошем свете перед потребителями.
Обновлено в 21:47
Происшествия
ДТП под Тулой унесло жизни 5 человек
В ночь на понедельник, 1 апреля, в Тульской области на трассе Новомосковск – Сокольники в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли пять человек.
Обновлено в 22:20
Кино
В Британии умерла девятая «девушка Бонда» актриса Таня Мале
В Великобритании скончалась актриса Таня Мале, получившая мировую известность благодаря роли девушки суперагента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон, пишет издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:27
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено в 21:23
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 18:59
Политика
В штабе Тимошенко заявили о нападении на главу комиссии от их партии
Председателя участковой комиссии от партии «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко участвует в выборах президента Украины, избили во время подсчета голосов в Киевской области.
Обновлено в 19:57
Космос
Членкор РАН в День космонавтики расскажет казанцам о загадочных пульсарах и «космическом тумане»
Участники лекции узнают о далеких квазарах и сверхмассивных черных дырах, загадочных пульсарах и «космическом тумане» – межзвездной среде в галактике.
Обновлено в 08:10
Кино
«Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат
Обновлено в 19:16
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
В Киевской области изъяли 600 кг героина
В Киевской области полицейские изъяли 600 кг героина на общую сумму около 50 млн долларов.
Обновлено в 11:58
Гаджеты
Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем
Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.
Обновлено в 14:49
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Культура
Последнюю колонку Марлена Хуциева опубликуют в новом номере «Русского пионера»
Журнал "Русский пионер" посвятил новый апрельский номер понятию "Зов".
Обновлено в 08:58
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено в 21:03
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Общество
Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства
Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54