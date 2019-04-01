Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действиеРБК 21:13
С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Документ в 1997 году подписали президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Он предусматривал, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость границ.
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Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Кино
Игровой фильм «Дамбо» Тима Бёртона вышел в лидеры российского проката
Обновлено 29 марта в 04:32
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Обновлено в 18:31
Авто
Первый советский электромобиль
Первый советский электромобиль был создан в 1976 году на базе отечественного ВАЗ-2102.
Обновлено в 08:49
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Кино
В Сети появился отрывок из фильма о маньяке Теде Банди
На YouTube-обнародован отрывок из художественного фильма "Красивый, плохой, злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) - с Заком Эфроном, а также Джимом "доктором Шелдоном Купером" Парсонсом, дочерью Фила Коллинза и лидером Metallica Джеймсом Хэтфилдом в ролях.
Обновлено в 09:30
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Политика
Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении
Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.
Обновлено 29 марта в 01:24
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Наука
Названы основные причины развития рака груди
Обновлено в 12:57
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика
Власти Венесуэлы продлили отмену занятий и сократили рабочий день
Из-за очередного масштабного отключения электричества, правительство Венесуэлы приняло решение продлить отмену занятий во всех учебных заведениях страны, а также установить сокращенный рабочий день.
Обновлено в 19:44
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика
Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:55
Происшествия
Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы
Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Культура
6 голливудских актрис, которые могли бы стать учеными
Голливудские актрисы могут не только радовать нас своей красотой и превосходно сыгранными ролями.
Обновлено вчера в 15:03
Кино
Марк Хэмилл озвучит куклу-убийцу Чаки в ремейке «Детских игр»
Обновлено в 19:41
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Ракета-носитель Союз-2.1а проведет на стартовом комплексе на сутки дольше для дополнительных проверок.
Обновлено в 18:26