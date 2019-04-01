Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действиеРБК 21:13

С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Документ в 1997 году подписали президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Он предусматривал, что Россия и Украина уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость границ.
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Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Известия21:13

Договор о дружбе между РФ и Украиной официально прекращает действие

Life.ru17:46

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование

РИА Новости20:28

Договор о дружбе между Россией и Украиной 1 апреля прекратил действие

Комсомольская правда18:55

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

RT на русском18:35

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

РБК21:13

Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие

ТАСС17:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Политика

Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 18:25
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Кино

Игровой фильм «Дамбо» Тима Бёртона вышел в лидеры российского проката

Обновлено 29 марта в 04:32
Происшествия

Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля

Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Политика

Зеленский лидирует на выборах на Украине

Обновлено в 18:31
Авто

Первый советский электромобиль

Первый советский электромобиль был создан в 1976 году на базе отечественного ВАЗ-2102.
Обновлено в 08:49
Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

Обновлено в 15:00
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Кино

В Сети появился отрывок из фильма о маньяке Теде Банди

На YouTube-обнародован отрывок из художественного фильма "Красивый, плохой, злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) - с Заком Эфроном, а также Джимом "доктором Шелдоном Купером" Парсонсом, дочерью Фила Коллинза и лидером Metallica Джеймсом Хэтфилдом в ролях.
Обновлено в 09:30
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Политика

Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении

Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.
Обновлено 29 марта в 01:24
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Наука

Названы основные причины развития рака груди

Обновлено в 12:57
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика

Власти Венесуэлы продлили отмену занятий и сократили рабочий день

Из-за очередного масштабного отключения электричества, правительство Венесуэлы приняло решение продлить отмену занятий во всех учебных заведениях страны, а также установить сокращенный рабочий день.
Обновлено в 19:44
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика

Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:55
Происшествия

Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы

Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Культура

6 голливудских актрис, которые могли бы стать учеными

Голливудские актрисы могут не только радовать нас своей красотой и превосходно сыгранными ролями.
Обновлено вчера в 15:03
Кино

Марк Хэмилл озвучит куклу-убийцу Чаки в ремейке «Детских игр»

Обновлено в 19:41
Политика

Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении во втором туре

Обновлено в 12:59
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Ракета-носитель Союз-2.1а проведет на стартовом комплексе на сутки дольше для дополнительных проверок.
Обновлено в 18:26
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