Политика

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и УкраинойРИА Новости 10:52

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу.
Читать в источнике
Павел Климкин
Сегодня 1 апреля. А это значит, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 07:00

Подробнее о событии

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

РИА Новости10:52

Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие

ТАССвчера в 17:05

Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией

RT на русском07:35

«Без дураков»: Климкин поздравил украинцев с разрывом дружбы с Россией

Московский Комсомолец07:24

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

РБКвчера в 21:13

Договор о дружбе между РФ и Украиной официально прекращает действие

Life.ruвчера в 17:46

Игорь Шишкин: Украина разорвала договор с Россией ради НАТО и Азова

Комсомольская правда08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 22:24
Политика

МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В России провели необычный летный эксперимент с истребителем Су-30

Как отмечается, в ходе мероприятия эксперты провели замеры уровня звукового удара от работы авиационных двигателей Су-30 внутри и снаружи сооружений, расположенных рядом с измерительным пунктом.
Обновлено в 07:50
Экономика

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Экономика

Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%

ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат. Таким образом, оценка осталась неизменной.
Обновлено в 10:53
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.
Обновлено в 02:49
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Самаре судью насмерть сбила машина, сообщил источник

Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбил автомобиль, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 10:20
Экономика

Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год

Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.
Обновлено в 03:02
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов

Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богом

Обновлено в 07:25
Происшествия

При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд

Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Технологии

Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Политика

«Придется стрелять». Сторонники Порошенко призывают к революции

Обновлено в 05:44
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Политика

В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине

Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после концерта

Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное