Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и УкраинойРИА Новости 10:52
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ. Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве, а 1 апреля 1999 года вступил в силу.
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Сегодня 1 апреля. А это значит, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ наконец утратил силу. С чем всех и поздравляю! Без дураков и без приколов, и выборы тут ни при чем.
— Павел Климкин, украинский дипломатРИА Новости 07:00
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