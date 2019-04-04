Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действиеКоммерсантъ 02:06
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля. Ранее Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать. Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года и ратифицирован 1 апреля 1999 года.
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Обновлено в 05:55
Единоборства
Бивол стал боксером месяца по версии WBA
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
Обновлено в 01:15
Спорт
Тина Канделаки стала сотрудником RT
Обновлено в 04:45
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
Ракицкий: «Кайфую от болельщиков „Зенита“»
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов
Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Смартфон повышенной прочности LG K12+ оценён в $300
Обновлено в 05:13
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость выросли на треть с начала года
За I квартал 2019 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость $967 млн, что на 30% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года ($742 млн) и является максимумом за последние три года.
Обновлено в 04:54
Общество
В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Общество
«РЖД» оштрафованы за снос «конюшни» омнибусов в Петербурге
В 200 тысяч рублей оценил суд в Петербурге действия ОАО «РЖД» по сносу исторического здания на улице Шкапина: в нем до революции располагалось депо для омнибус-моторов — прообраза современных автобусов.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Обновлено в 00:54
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Космос
Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»
Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц
Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40