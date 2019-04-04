Политика

Договор о дружбе России и Украины прекратил действиеКоммерсантъ 02:06

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля. Ранее Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать. Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года и ратифицирован 1 апреля 1999 года.
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С сегодняшнего дня перестает действовать договор о дружбе Украины с Россией

Эхо Москвы06:01

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Известиявчера в 21:13

Договор о дружбе между РФ и Украиной официально прекращает действие

Life.ruвчера в 17:46

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает существование

РИА Новостивчера в 20:28

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

RT на русскомвчера в 18:35

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

РБКвчера в 21:13

Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие

ТАССвчера в 17:05
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Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
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В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
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Бивол стал боксером месяца по версии WBA

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
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Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

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Обновлено вчера в 10:28
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Смартфон повышенной прочности LG K12+ оценён в $300

Обновлено в 05:13
Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость выросли на треть с начала года

За I квартал 2019 г. инвесторы вложили в российскую недвижимость $967 млн, что на 30% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года ($742 млн) и является максимумом за последние три года.
Обновлено в 04:54
Общество

В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака

Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для регистрации брака в популярных среди москвичей местах.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 01:29
Общество

«РЖД» оштрафованы за снос «конюшни» омнибусов в Петербурге

В 200 тысяч рублей оценил суд в Петербурге действия ОАО «РЖД» по сносу исторического здания на улице Шкапина: в нем до революции располагалось депо для омнибус-моторов — прообраза современных автобусов.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе

Мелкадзе в последнем сезоне принимал участие в четырёх матчах за "Спартак" и 13 игр он провёл за "Спартак-2".
Обновлено в 04:14
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Обновлено в 00:54
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Космос

Роскосмос отказался от создания ракеты «Ангара-А3»

Одной из особенностей ракеты является то, что она использует экологически чистое топливо на основе керосина.
Обновлено в 06:12
Футбол

Зидан объяснил появление своего сына в стартовом составе «Реала»

Обновлено в 04:17
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

По их данным, во второй половине марта (с 16 по 31 марта) цены на свои автомобили изменили 13 автопроизводителей.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Побледневшую Бузову увели с концерта под руки

Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Торнадо снес батут с детьми в Китае

Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
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