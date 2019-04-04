Договор о дружбе России и Украины прекратил действиеКоммерсантъ 02:06

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля. Ранее Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать. Договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года и ратифицирован 1 апреля 1999 года.

Договор о дружбе России и Украины прекратил действие

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