Политика
Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии
Додона вновь отстранили от обязанностей президента МолдавииИзвестия05:44
Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей. Соответствующее решение принял Конституционный суд (КС) страны. Председатель КС Михай Поалелунжь отметил, что отстранение Додона обусловлено отказом поддержать законопроекты, одобренные парламентом.
Известия05:44
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Это передача участка земли бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, это закон, чтобы 9 мая было не только Днем Победы, но и Днем Европы.
— Игорь Додон, молдавский политикГазета.Ru 06:06
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