Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Политика
Санкции против Крыма назвали ошибкой в ЕС
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард выразила сожаление по поводу введения ограничительных мер в отношении Крыма.
Обновлено в 08:03
Спорт
Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 11:03
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Футбол
Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб
Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Подмосковье водитель выстрелил в чиновника
По предварительным данным, чиновник сделал замечание на улице водителю машины, после чего тот достал пистолет.
Обновлено в 04:58
Экономика
Калви не вернут уплаченные за участие в ПМЭФ средства
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не вернут средства за участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:37
Общество
Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 09:10
Теннис
Джокович проиграл Тиму в полуфинале «Ролан Гаррос»
Серб Новак Джокович потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос».
Обновлено в 10:11
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Футбол
Дзюба и Головин выйдут в основе сборной России на матч с Сан-Марино
Артем Дзюба и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Сан-Марино, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась бюстом в откровенном топе
Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория нечасто балует поклонников снимками в блоге.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Борис Гребенщиков назвал позором преследование Ивана Голунова
Легендарный российский рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков потребовал освободить задержанного якобы за наркотики корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:03
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Футбол
Джанлуиджи Буффон может вернуться в Серию А
Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, 41-летний голкипер «ПСЖ» хочет вернуться в состав «Пармы», воспитанником которой он и является.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Полк ПВО в Тверской области примет на вооружение истребители-убийцы
Как сообщает «Красная Звезда», истребительный полк ПВО Западного военного округа, размещенный в Тверской области, примет на вооружение истребители Су-35С поколения 4++.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Беременная Слуцкая отказалась подтвердить Собчак интересное положение
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Зеленский провел неформальную встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел неформальную встречу с журналистами, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:14
Политика
Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины
Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении Москвой двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 10:44