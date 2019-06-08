Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
Футбол
Россия разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020
Обновлено в 14:02
Происшествия
Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД
В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут
Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента 10-го созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны
Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну
На что Кожевникова быстро отреагировала и сообщила, что ее сыновья носят фамилию мужа – Васильевы.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм
Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
Обновлено в 12:28
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Обновлено в 13:15
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого похвасталась бюстом в откровенном топе
Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория нечасто балует поклонников снимками в блоге.
Обновлено в 05:29
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма
Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
Обновлено в 03:45
Футбол
Представлен трейлер FIFA 20. В игре появится режим уличного футбола
EA Sports опубликовала трейлер FIFA 20, познакомив с новым режимом.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Культура
Эрнст: проект «Голос. Дети» закрывать не станут
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины
Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
Обновлено в 09:36
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой вечером 8 июня
Обновлено в 09:34
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК).
Обновлено в 10:47
Экономика
Минздрав: нацпроект снизит продажи сигарет почти на четверть
Продажи сигарет в розничных торговых точках могут сократиться на 24% к 2024 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение», заявил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 05:52