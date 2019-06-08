Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.
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Демократическая партия Молдавии требует отставки президента

Комсомольская правда04:42

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Российская газета05:28

Молдавия находится на грани дестабилизации — Додон

REGNUM05:02

Додон призвал жителей Молдавии не выходить на акции протеста

Известия06:50

Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»

РБК04:33

Додон предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации в Молдавии

ТАСС04:23

Президент Молдавии предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации в стране

Говорит Москва03:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн

У протестов в Молдове – недетское злое лицо: Почему массовые акции в центре Кишинева могут спровоцировать кровавые столкновения

КП - Молдова04:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
Футбол

Россия разгромила Сан-Марино в отборочном матче ЧЕ-2020

Обновлено в 14:02
Происшествия

Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД

В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.
Обновлено в 13:35
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт

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Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут

Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.
Обновлено в 12:58
Политика

КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента

«Признать неконституционным решение от 8 июня 2019 года, принятое депутатами парламента 10-го созыва, о назначении Зинаиды Гречаной на пост председателя парламента», — отмечается в решении суда.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Здоровье

Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова заявила о желании сменить фамилию старшему сыну

На что Кожевникова быстро отреагировала и сообщила, что ее сыновья носят фамилию мужа – Васильевы.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Испании 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона

Обновлено в 08:24
Происшествия

Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.
Обновлено в 12:28
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено 05 июня в 14:43
Политика

Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Обновлено в 13:15
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Крутого похвасталась бюстом в откровенном топе

Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория нечасто балует поклонников снимками в блоге.
Обновлено в 05:29
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Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
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День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
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Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.
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Представлен трейлер FIFA 20. В игре появится режим уличного футбола

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Обновлено в 13:59
Происшествия

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Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
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Армия и оружие

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Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК).
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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