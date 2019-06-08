Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.
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Додон попросил граждан не становиться «пушечным мясом»

Lenta.ru07:25

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Российская газета05:28

Демократическая партия Молдавии требует отставки президента

Комсомольская правда04:42

Молдавия находится на грани дестабилизации — Додон

REGNUM05:02

Додон назвал ситуацию в Молдавии «близкой к взрыву»

РБК04:33

Додон предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации в Молдавии

ТАСС04:23

Президент Молдавии предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации в стране

Говорит Москва03:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн

У протестов в Молдове – недетское злое лицо: Почему массовые акции в центре Кишинева могут спровоцировать кровавые столкновения

КП - Молдова04:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия

В машине главы московской компании при въезде на ПМЭФ нашли патроны

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 7 июня при въезде на территорию «Экспофорума», где проходит ПМЭФ, остановили Land Rover, за рулём которого сидел 55-летний москвич, президент компании «Интерпроком».
Обновлено в 04:43
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Общественный совет при МВД взял под особый контроль дело Голунова

Общественный совет при МВД намерен проконтролировать расследование уголовного дела в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу совета Анатолия Кучерену.
Обновлено в 10:12
Спорт

Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии

Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова

Обновлено в 07:37
Происшествия

Под Киевом ограбили дом депутата Верховной рады

Неизвестные ограбили в Киевской области дом, который принадлежит внефракционному депутату Верховной рады Олегу Недаве.
Обновлено в 08:41
Политика

Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ

Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 10:15
Футбол

Футболист «Челси» Азар перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром.
Обновлено вчера в 18:36
Музыка

Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.
Обновлено в 08:45
Происшествия

СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Самолёт совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за непогоды

Самолёт «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший рейсом Баку — Нахчыван, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани на юго-востоке Азербайджана из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 09:38
Здоровье

В освобождающихся медкорпусах Севастополя создадут паллиативные и гериатрические отделения

Здания севастопольских больниц, которые в течение нескольких лет переедут в новые корпуса, планируется использовать для отделений паллиативной помощи и реабилитации пожилых людей, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 09:03
Политика

Лидера Партии социалистов избрали председателем парламента Молдавии

Председателем парламента Молдавии избрана лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный.
Обновлено в 09:07
Общество

Бабиш заявил, что Чехия не планирует переходить на евро

Чехия связывает свой экономический рост с сохранением национальной валюты и не планирует переходить на расчеты в евро.
Обновлено в 08:24
Происшествия

СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в больницу

Обновлено в 08:42
Экономика

Снизилась смертность трудоспособных россиян

Мужчины трудоспособного возраста стали умирать реже, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай на сессии "Демография как фактор глобальной тенденции" на ПМЭФ.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Панин пообещал разрушить семейную жизнь Гарика Харламова

Актер Алексей Панин в соцсетях пообещал разрушить личную жизнь юмориста Гарика Харламова, если тот «не угомонится».
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
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Сегодня Настасья опубликовала трогательное фото с мужем и сыном, которое всего за несколько часов спровоцировало ажиотаж среди ее подписчиков.
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Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

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На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
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Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов

Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
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Перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц

Обновлено 05 июня в 17:25
Политика

Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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