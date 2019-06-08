Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.
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Додон призвал жителей Молдавии не выходить на акции протеста

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Комсомольская правда04:42

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РБК04:33

Додон предупредил граждан о возможных попытках дестабилизации в Молдавии

ТАСС04:23

Молдавия находится на грани дестабилизации — Додон

REGNUM05:02
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн

У протестов в Молдове – недетское злое лицо: Почему массовые акции в центре Кишинева могут спровоцировать кровавые столкновения

КП - Молдова04:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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