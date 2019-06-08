Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
Обновлено в 07:39
Экономика
Контроль за большегрузами наладят осенью
Конкурс на создание российской системы автоматического весогабаритного контроля может начаться осенью, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:24
Футбол
EA представила FIFA 20 с режимом уличного футбола
Разработчики добавят в игру режим уличного футбола, который возвращается в серию впервые с 2012 года.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Десять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в метро Бостона
Не менее десяти человек пострадали в результате схода поезда с рельсов в метро Бостона (штате Массачусетс).
Обновлено в 16:00
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Футбол
Станислав Черчесов: важно было сыграть правильно и солидно
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Кино
Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил, почему не сработает популярная теория про Таноса и Человека-муравья
Если бы Человек-муравей попытался бы увеличиться, то его бы просто раздавило неподвижными стенками могущественной прямой кишки Таноса.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Футбол
Сборная Финляндии обыграла команду Боснии в отборочном матче ЧЕ-2020
Футболисты сборной Финляндии одержали домашнюю победу над командой Боснии и Герцеговины в матче группы J квалификации к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Музыка
Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Культура
Константин Эрнст поведал о дальнейшей судьбе программы «Голос. Дети»
На днях генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о дальнейшей судьбе телешоу.
Обновлено в 07:51
Политика
Словакия заявила о готовности присоединиться к «Северному потоку — 2»
Словакия готова стать частью проекта газопровода «Северный поток — 2», который Россия реализует вместе с Германией и другими зарубежными партнерами.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro
Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Наука
Пингвины-«левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с Косово
Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.
Обновлено в 07:41
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с избранным главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:33