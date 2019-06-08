Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизацииРоссийская газета 05:28

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

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