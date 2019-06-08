Политика
Додон заявил, что Молдавия находится на грани дестабилизацииiReactor 07:44
Додон отметил, что ситуация, сложившаяся в стране, является очень сложной и тяжелой, а также заявил, что она находится на грани дестабилизации. Молдавский лидер призвал граждан не поддаваться на провокации и оставаться дома.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине
Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Технологии
В США рассекречен инновационный самолёт
Американский секретный самолёт Celera 500L, самолет-пуля, как называют его журналисты из-за необычной обтекаемой формы лайнера, готовится к своему первому полету, сообщает The Drive.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Авто
Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport
Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой
Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Общество
В Кремле уверены, что проекты победителей конкурса «Моя страна - моя Россия» реализуют
"От имени администрации президента выражаю всем благодарность и уверенность в том, что те идеи и проекты, которые вы предлагаете, будут реализованы и будут работать на благо нашей страны", - заключил Магомедов.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Футбол
Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)
Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Политика
Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду
Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.
Обновлено в 12:39
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Финансы
Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Петиция в защиту Голунова набрала более 53 тысяч голосов
Вчера, 7 июня, пользователь под ником Siarhei Kazlouski создал петицию на портале Change.org в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в больницу
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного накануне в Москве, доставили в 71-ю городскую клиническую больницу, рассказали РИА Новости в справочной службе лечебного учреждения.
Обновлено в 08:42
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Обновлено в 11:54
Политика
На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей
XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»
"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
В Склифе сообщили о состоянии Алибасова
Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Спорт
Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций
9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32