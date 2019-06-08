Додон заявил, что Молдавия находится на грани дестабилизацииiReactor 07:44

Додон отметил, что ситуация, сложившаяся в стране, является очень сложной и тяжелой, а также заявил, что она находится на грани дестабилизации. Молдавский лидер призвал граждан не поддаваться на провокации и оставаться дома.

Додон заявил, что Молдавия находится на грани дестабилизации

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