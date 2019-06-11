Политика

Додон решил аннулировать указ о роспуске парламентаИзвестия вчера в 16:05

Президент Молдавии Игорь Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента, подписанный после решения Конституционного суда страны. По его словам, документ подписан с нарушением процедуры. Указ должен быть подписан после консультаций с парламентскими фракциями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Додон аннулировал указ о роспуске молдавского парламента

Аргументы и Факты04:46

Додон решил аннулировать указ о роспуске парламента

Известиявчера в 16:05

Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдавии

ТАСС04:22

Игорь Додон аннулировал указ Филипа о роспуске парламента

Sputnik Молдова03:54

Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии

РЕН ТВ03:38

Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии

РИА Новости03:37

Додон отменил указ о роспуске парламента Молдавии

News.ru04:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:25, Ашберн

Президент Молдовы аннулировал «указ» Филипа о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов

КП - Молдова04:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Авто

Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Россияне будут получать недорогие покупки, заказываемые на торговой площадке AliExpress, на две недели раньше прежнего срока.
Обновлено в 04:48
Экономика

Голикова оценила членство России в ЦЕРН в $115 млн в год

Полноправное членство России в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) будет стоить около $115 млн в год, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Ургант открестился от ребенка возлюбленной

62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Сочи эвакуировали 30 человек из-за хлопка газа в жилом доме

В Сочи в одном из пятиэтажных домов произошел хлопок бытового газа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:15
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово

Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
Обновлено в 02:26
Политика

Россия предложила США принять заявление о недопустимости ядерной войны

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и поэтому она неприемлема и недопустима», - сказал министр иностранных дел.
Обновлено в 04:14
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Политика

В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей

Национальный центр кибербезопасности (NKSC) Литвы считает, что через маршрутизатор D-LINK с установленным сервисом Яндекс.DNS может происходить сбор информации о поисковых запросах литовских пользователей, а полученная информация - направляться в Россию, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Общество

В России предложили запретить изымать домашних животных за долги

В России могут запретить изымать у граждан домашних животных за долги.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Лавров назвал срыв Киевом отвода сил у Станицы Луганской провокацией

Срыв украинскими силовиками разведения сил в Станице Луганской в Донбассе является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 04:03
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Происшествия

Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз

20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.
Обновлено в 03:15
Футбол

Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Обновлено в 04:08
Энергетика

«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»

Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Политика

Путин провел телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Обновлено в 04:56
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Футбол

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Обновлено в 03:19
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Политика

Зеленский записал обращение к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Кино

Юрий Дудь взял интервью у Кантемира Балагова

Российский журналист и автор популярного YouTube-канала Юрий Дудь выпустил новое интервью с режиссёром Кантемиром Балаговым.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В редакции «Областной газеты» в Екатеринбурге проходят обыски

В Екатеринбурге сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыск в редакции «Областной газеты», передаёт издание Ура.ру.
Обновлено в 04:17
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено вчера в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное