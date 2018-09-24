Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.

с чего всё началось

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что Россия предоставит скидку на поставляемый молдавским потребителям газ. Политик рассчитывает получить дисконт на четыре-пять месяцев до конца года.

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