Энергетика

Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для МолдавииRT на русском вчера в 14:11

Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova выразил надежду, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.
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Додон рассчитывает до середины августа обсудить с РФ получение скидки на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.
ПРАЙМвчера в 14:14

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Додон выразил надежду на получение российского газа со скидкой

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Додон рассчитывает до середины августа обсудить с РФ получение скидки на газ для Молдавии

ПРАЙМвчера в 14:14

Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для Молдавии

RT на русскомвчера в 14:11
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В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
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В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
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Более десяти человек пострадали при взрыве на АЗС в Ливане

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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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