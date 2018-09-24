Политика
Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для МолдавииRT на русском вчера в 14:11
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova выразил надежду, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.
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Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.ПРАЙМвчера в 14:14
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Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
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Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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В Минске во время салюта погибла женщина
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Экономика
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С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено 02 июля в 12:15
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
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После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Общество
Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя одного из погибших подводников
Спасение гражданского лица стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека, сообщило Минобороны (сообщение цитирует ТАСС).
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Интервью со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой
Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Футбол
Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 00:17
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Происшествия
Появились фотографии подлодки, на которой погибли 14 моряков
Появились фотографии атомной подводной лодки проект 09786 «Оренбург», носителя атомной глубоководной станции проекта 10831, на которой 1 июля произошел пожар.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Транспорт
В Ярославле экстренно закрыт Добрынинский мост
Чтобы избежать возможного обвала конструкции, было принято решение о полном закрытии моста.
Обновлено вчера в 16:05
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей
Приостановка выпуска автомобилей состоится с 3 июля. Поставки запчастей срывает ООО «Завод Автокомпонент», расположенный в Нижнем Новгороде.
Обновлено 02 июля в 13:01
Политика
Суд запретил Трампу тратить средства Пентагона на возведение стены
Апелляционный суд не разрешил Белому дому направлять средства Пентагона для сооружения стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии
Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Экономика
В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан
В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов
На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
Обновлено вчера в 10:54
Футбол
Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России
Регбист из Грузии Реваз Бродзели прокомментировал свое отстранение из московского "Слава", сообщает Popsport.com.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн
По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24