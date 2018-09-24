Политика

Додон рассчитывает получить скидку на российский газКоммерсантъ вчера в 22:02

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что Россия предоставит скидку на поставляемый молдавским потребителям газ. Политик рассчитывает получить дисконт на четыре-пять месяцев до конца года.
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с чего всё началось

Додон рассчитывает до середины августа обсудить с РФ получение скидки на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.
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Молдавия хочет скидку на российский газ

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Додон рассчитывает получить скидку на российский газ

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Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для Молдавии

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Додон рассчитывает до середины августа обсудить с РФ получение скидки на газ для Молдавии

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Додон решил просить у России скидку на газ для Молдавии

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
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Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17

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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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