Политика
Додон рассчитывает получить скидку на российский газКоммерсантъ вчера в 22:02
Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что Россия предоставит скидку на поставляемый молдавским потребителям газ. Политик рассчитывает получить дисконт на четыре-пять месяцев до конца года.
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с чего всё началось
Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.ПРАЙМвчера в 14:14
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Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
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В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Juke нового поколения.
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Общество
В Свердловской области появились лжеприставы
Приставы предупреждают свердловчан о мошенниках, которые рассылают письма от лица УФССП.
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Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если украинский лидер Владимир Зеленский приступит к выполнению собственных предвыборных обещаний.
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Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Политика
Президент Путин освободил от должностей трех генералов
На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об освобождении от должностей нескольких высокопоставленных лиц в МВД.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено 02 июля в 08:12
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев заявил, что Хлебникова «умирает» от алкоголизма
Антон Логинов умер в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводников
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Суд вынес вердикт по «антифашистскому» концерту на «Интере»
В среду, 3 июля, Окружной административный суд Киева постановил, что в концерте, который транслировал телеканал «Интер» в День Победы 9 мая нынешнего года и в ходе которого прозвучал рассказ о фашизме на Украине, нет признаков пропаганды России и дискредитации людей, боровшихся против нацистской и «советской оккупаций»
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Минобороны России и КНДР активизировали взаимодействие
Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне, — приводит РИА "Новости" слова Фомина.
Обновлено 02 июля в 23:59