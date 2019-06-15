Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламентаRT на русском 07:24

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране. Об этом сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.
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КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

Известия07:57

КС Молдавии отменил все свои решения

Газета.Ru07:48

Додон заявил, что кризис власти в Молдавии преодолен

ТАСС08:19

Додон заявил о преодолении кризиса в Молдавии

РИА Новости07:34

Додон поприветствовал отмену КС своих решений от 7-9 июня

Sputnik Молдова07:26

КС Молдавии передумал распускать парламент

Lenta.ru07:35

Додон сообщил о преодолении политического кризиса в Молдавии

RT на русском07:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон

Конституционный суд пересмотрел свои решения от 7-9 июня

КП - Молдова07:08
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
Происшествия

В Польше легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу

Обновлено в 07:51
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции

В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости.
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Общество

Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня

В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
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Происшествия

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PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

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Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено в 04:00
Политика

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

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Музыка

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Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
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Армия и оружие

Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
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Происшествия

В Смоленской области ветер снес часть кровли на вагон поезда

В Смоленской области части сорванной ветром кровли багажного отделения задели один из вагонов пассажирского поезда.
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Технологии

Роботы восстали против людей в пародии на ролики Boston Dynamics

Ютуберы представили, что искусственный интеллект в роли робота модели Atlas от компании Boston Dynamics восстал против своих создателей.
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Обновлено вчера в 06:56
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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Общество

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Интернет

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Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
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Культура

Актриса озвучивания проговорилась о дате релиза The Last Of Us Part 2

За пару недель до E3 Sony объявила дату релиза Death Stranding, но вот о дате выхода The Last of Us: Part 2 мы, вопреки слухам, так и не узнали.
Обновлено вчера в 12:14
Гаджеты

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На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
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Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
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Политика

Путин призвал придерживаться СВПД по Ирану

Россия призывает страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
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Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
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Авто

Автомобильные клоны из Китая

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Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
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Напомним, Тотти провел всю свою карьеру в римской команде (1992-2017 год).
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