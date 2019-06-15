Политика

Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламентаRT на русском вчера в 12:08

Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
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Конституционный суд Молдавии сегодня отменил свои решения, которые неделю назад привели к двоевластию

Эхо Москвы11:08

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Газета.Ru10:11

Додон поприветствовал отмену КС своих решений от 7-9 июня

Sputnik Молдова07:26

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

Известия07:57

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

РИА Новости09:26

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

RT на русском12:01

Додон заявил, что кризис власти в Молдавии преодолен

ТАСС08:19
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон

Выставили себя дураками: Конституционный суд Молдовы спасается, как может, проявляя рвение перед новой властью

КП - Молдова11:00
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Обновлено в 10:07
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Религия

Как православные встречают Троицкую родительскую субботу

Православные христиане отмечают сегодня Троицкую родительскую субботу.
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:14
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Со ссылкой на неназванные источники, издание утверждает, что в последнее время США усилила развертывание киберинструментов для внедрения в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

Обновлено в 11:57
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян

Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина

Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Здоровье

Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой

Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Здоровье

Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр

В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Экономика

Глава Росгвардии Золотов закупит электрошокеры на 12 млн рублей

В декабре 2018 года ведомство Золотова тоже закупало электрошокеры «АИР-107У». Тогда за 1200 комплектов было уплачено 14,7 млн рублей.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

По предварительной информации, водитель, управляя экскаватором-погрузчиком вне зоны пешеходного перехода, наехал на женщину 1993 года рождения.
Обновлено в 10:16
Футбол

Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Политика

Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в КНР

Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай на неопределенный срок.
Обновлено в 07:24
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Технологии

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье

Ребенок пострадал во время катания на карте в Пушкинском городском округе.
Обновлено в 11:53
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Политический кризис в МолдавииБольше новостей по теме
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