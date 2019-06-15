Политика
Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламентаRT на русском вчера в 12:08
Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Религия
Как православные встречают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают сегодня Троицкую родительскую субботу.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:14
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Со ссылкой на неназванные источники, издание утверждает, что в последнее время США усилила развертывание киберинструментов для внедрения в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Здоровье
Волгоградцев после 40 лет могут обязать ежегодно проходить медосмотр
В конце мая начали действовать новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Экономика
Глава Росгвардии Золотов закупит электрошокеры на 12 млн рублей
В декабре 2018 года ведомство Золотова тоже закупало электрошокеры «АИР-107У». Тогда за 1200 комплектов было уплачено 14,7 млн рублей.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины
По предварительной информации, водитель, управляя экскаватором-погрузчиком вне зоны пешеходного перехода, наехал на женщину 1993 года рождения.
Обновлено в 10:16
Футбол
Погба устроит бойкот, если «Манчестер Юнайтед» не продаст его в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в "Реале", сообщает abc.es.
Обновлено в 08:30
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Политика
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в КНР
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай на неопределенный срок.
Обновлено в 07:24
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Технологии
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи
Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье
Ребенок пострадал во время катания на карте в Пушкинском городском округе.
Обновлено в 11:53