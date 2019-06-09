Политика

ЕС признал новое правительство МолдавииГазета.Ru 11:59

Евросоюз приветствовал новое правительство Молдавии, возглавляемое Майей Санду, передает Sputnik. В ЕС заявили, что настроены работать с законным правительством ради новых реформ.
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с чего всё началось
«Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем cоглашении об ассоциации», — говорится в совместном заявлении
, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
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