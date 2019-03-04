Экономика
«Дочка» Сбербанка стала совладельцем франчайзи KFC в РоссииВедомости 09:33
«Сбербанк инвестиции» с 21 февраля принадлежит 9,99% ООО «Эй кей ресторантс Раша». Это следует из данных СПАРК, на которые обратил внимание РБК. ООО «Эй кей ресторантс» входит в ГК «Шоколадница», которая с 2014 г. выступает одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut.
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«Сбербанк Инвестициям» с 21 февраля принадлежит 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», следует из данных ЕГРЮЛ. Это компания входит в группу «Шоколадница», которая с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC.РБК13:46
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