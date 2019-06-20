Общество

«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камерИнтерфакс 03:30

Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.
Коммерсантъвчера в 16:14

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«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Интерфакс03:30

Кабмин намерен наделить структуру Ростеха функциями единого оператора видеофиксации ПДД

ТАСС02:15

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

РБКвчера в 18:31

СП «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомостивчера в 20:41

«Ъ»: Государство хочет получить монополию на установку дорожных камер

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:40

Ответственен за регистрацию нарушений ПДД стал Ростех

News.ruвчера в 21:51

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъвчера в 16:14
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика

Суд в Турции приговорил 16 путчистов к 141 пожизненному сроку каждого

Турецкий суд огласил приговоры участникам попытки государственного переворота в стране, осуществленной в июле 2016 года, приговорив 16 из них к 141 пожизненному сроку в тюрьме строгого режима, сообщает в четверг издание Anadolu Agency.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин назвал главный способ решить проблему низкого уровня жизни

Ранее в ходе «прямой линии» Путин отметил, что уровень жизни россиян упал. По его словам, сейчас он начинает восстанавливаться.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.
Обновлено в 05:49
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена

География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.
Обновлено в 04:58
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу

Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин объяснил смысл атаки на Huawei

Смысл атаки на китайскую корпорацию Huawei связан со сдерживанием Китая со стороны США как глобального конкурента КНР.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено в 06:10
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве идет второй час «прямой линии» Владимира Путина

В ходе прямой линии Путину продемонстрировали фотографии из Ростовской, Нижегородской и Свердловской областей, на которых были запечатлены горы мусора.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом

Спасатели ищут трех человек, находящихся под завалами двухэтажного жилого дома, который обрушился в четверг утром в результате взрыва бытового газа в центре города Гориция на севере Италии, сообщили представители местной пожарной службы.
Обновлено в 02:39
Космос

«Тройная» миссия ESA отправится на охоту за долгопериодической кометой

Европейское космическое агентство определилось с перспективной миссией F-класса: проект Comet Interceptor использует три аппарата, которые должны перехватить комету из дальних окраин Солнечной системы.
Обновлено в 02:23
Футбол

Стартовала продажа билетов на Суперкубок России

Российская премьер-лига объявила о старте продажи билетов на матч за Олимп-Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и столичный «Локомотив».
Обновлено в 06:06
Общество

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Общество

Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области

Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Обновлено в 06:06
Энергетика

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Авто

Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии

В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Политика

Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.
Обновлено в 07:04
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье начали вывозить косаток и белух

В бухте Средней, где находится так называемая "китовая тюрьма", косаток и белух начали грузить в фуры, чтобы увезти к месту выпуска в природу, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Наука

Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
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