В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДДФедералПресс вчера в 23:16

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.

с чего всё началось

В соответствии с ранее направленной главам регионов правительственной телеграммы, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет дочерняя компания «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД».

В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДД

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