Общество

В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДДФедералПресс вчера в 23:16

В соответствии с ранее направленной главам регионов правительственной телеграммы, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет дочерняя компания «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД».
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.
Коммерсантъвчера в 16:14

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«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камер

Интерфакс03:30

«Ъ»: Государство хочет получить монополию на установку дорожных камер

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:40

Ответственен за регистрацию нарушений ПДД стал Ростех

News.ruвчера в 21:51

СП «Ростеха» и «Глонасс» будет отвечать за фиксацию нарушений ПДД

Ведомостивчера в 20:41

Кабмин намерен наделить структуру Ростеха функциями единого оператора видеофиксации ПДД

ТАСС02:15

Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД

РБКвчера в 18:31

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД

Коммерсантъвчера в 16:14
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Политика

Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Политика

Путин рассказал о повышении МРОТ в России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.
Обновлено в 05:52
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина

По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к президенту США

Мосгорсуд посчитал решение коллег из нижестоящей инстанции законнным, и оставил Уилана под стражей.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин не признал себя инопланетянином на прямой линии

Российский лидер Владимир Путин ответил на шутливый вопрос о возможности его инопланетного происхождения.
Обновлено в 09:57
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

Украинский крайний защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заключил новый контракт с командой, 22-летний футболист подписал соглашение с "горожанами", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках

В Москве суд приговорил сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:42
Экономика

Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.
Обновлено в 09:24
Здоровье

В Екатеринбурге пройдет «Субботник против рака»

По данным организаторов, в прошлом месяце обследование прошли 529 человек, из которых 22% мужчины и 78% женщины.
Обновлено в 02:57
Космос

Пуски по проекту OneWeb с Восточного планируют на начало 2020 года

Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Курбан Омаров попросил прощения у Ксении Бородиной

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров на своей странице в Instagram просит прощения у жены.
Обновлено в 04:22
Политика

Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вновь переписывает завещание

Похоже, что история с завещанием становится одной из ключевых в цепочке событий, произошедших с Бари Алибасовым.
Обновлено в 04:16
Авто

УАЗ готовится выпустить семейный внедорожник

Обновлено в 10:58
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»

В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено в 06:25
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Подруга Кейт Миддлтон сообщила о ее беременности

Якобы некая подруга Кейт Миддлтон эксклюзивно сообщила прессе, что герцогиня уже сейчас находится в положении.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар скончался, выпав из окна

По данным журнала Pitchfork, французский музыкант случайно выпал из окна.
Обновлено в 10:08
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