«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камерИнтерфакс 03:30

Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.

с чего всё началось

Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

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