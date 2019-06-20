Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камерИнтерфакс 03:30
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.Коммерсантъвчера в 16:14
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Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъвчера в 16:14
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Происшествия
Возбуждено первое дело по обращению на прямую линию с президентом
В Челябинской области было возбуждено уголовное дело после того, как жители села Варна пожаловались президенту России на переход железнодорожных путей на станции "Тамерлан".
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В НИИ Склифосовского не работает врач, которая якобы лечила Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Политика
Суд признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 09:36
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса тремя словами
Президент Владимир Путин назвал чушью обвинения в том, что Россия оккупировала Донбасс. Об этом он заявил в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:23
Происшествия
Василий Бойко-Великий обратился к священникам и мирянам
Василий Бойко-Великий обратился к священникам и мирянам Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, обвиняемый Следственным комитетом РФ (СКР) в особо крупной растрате, попросил священников и мирян молиться за него.
Обновлено в 09:54
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин ответил на предложение проехать по стране инкогнито
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение проехать по стране инкогнито, чтобы понять, что на самом деле происходит.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество
В России изменят критерии для выплаты детских пособий
Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%
Банк Англии по итогам сегодняшнего заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).
Обновлено в 10:11
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Иране сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Культура
«Квартал 95» ищет пародиста на роль Зеленского
Обновлено вчера в 15:26
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Финансы
Курс доллара опустился до 63 рублей впервые с августа 2018 года
Рубль продолжает обновлять максимумы текущего года против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и общего роста аппетита к риску на мировых торговых площадках после решений и комментариев ФРС США, доллар тестирует уровень поддержки 63 рубля, евро нацелился на отметку 71 рубль.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Зенит» может обменяться кругами с «Уфой»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подумает о возможности обмена кругами с "Уфой" для проведения матчей РПЛ в комфортных погодных условиях.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин ответил на вопрос о Грудинине
Во время прямой линии российский лидер озвучил вопрос о том, можно ли назначить Грудинина премьером по аналогии с назначением в 1998 году главой правительства Евгения Примакова.
Обновлено в 10:38
Экономика
Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина
По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.
Обновлено в 09:34
Хоккей
Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград
Обновлено в 02:13
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53