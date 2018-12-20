Экономика
«Дочка» «Роснефти» выкупит акции материнской компании
«Дочка» «Роснефти» выкупит акции материнской компанииАБН07:51
«Роснефть» заключила договор, согласно которому ее «дочка» — «РН-капитал» — будет приобретать ценные бумаги нефтяной компании. Об этом стало известно в четверг из материалов «Роснефти». Договор будет действовать с даты заключения по III квартал 2019 года.
АБН07:51
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 7 марта
Соединенные Штаты продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 7 марта 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 13:40
Экономика
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира
Россия поднялась на 3 строчки в итоговом рейтинге The Best Countries For Business - лучших стран мира для ведения бизнеса, который традиционно составляет журнал Forbes.
Обновлено в 13:00
Экономика
Акционеры En+ одобрили переезд в Россию
20 декабря внеочередное собрание акционеров энергометаллургической компании En+ (владеет 48,1% UC Rusal) одобрило смену юрисдикции с кипрской на российскую.
Обновлено в 08:24
Экономика
Президент РФ рассказал о росте пенсий, зарплат и профиците бюджета
Профицит федерального бюджета отмечен впервые с 2011 года - в районе 2,1 процента ВВП.
Обновлено в 04:42
Экономика
Страховщиков лишают вмененности
Замминистра пишет, что страховщики отказываются страховать такие риски или требуют в судах признать договоры недействительными.
Обновлено в 18:14
Энергетика
Рубль резко подешевел вслед за нефтью
В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель.
Обновлено в 17:02
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд
На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
Обновлено в 10:24
Экономика
В руководстве ОВК произошли перестановки
Господин Хряпов проработал более 11 лет в Evraz, был первым заместителем гендиректора «Стройтрансгаза», в 2015–2016 годах руководил «ВЭБ Капиталом», а до прихода в ОВК занимал должность председателя правления, первого вице-президента группы компаний «Арети».
Обновлено в 13:01
Экономика
ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом»
Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщили «Ведомости».
Обновлено в 10:21
Экономика
Минэнерго требует оплаты за лишние сети
Речь идет о «лишней» мощности сетей, к которым подключены промпотребители свыше 670 кВт.
Обновлено в 18:14
Экономика
Госкомпании закупили впрок продукцию Microsoft
Госкомпании закупили впрок продукцию Microsoft По итогам 2018 года объем закупок продуктов Microsoft российскими органами власти и госкомпаниями может снизиться, следует из отчета TAdviser.
Обновлено в 18:14
Экономика
В Москве тарифы на воду и газ с 1 января вырастут почти на 2%
Тарифы на горячее, холодное водоснабжение и газ с 1 января 2019 год вырастут в Москве почти на 2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента экономической политики и развития.
Обновлено в 04:35
Экономика
В ноябре граждане России стали чаще покупать шоколад и воду
Индекс «Кофе с молоком», который отражает объемы покупок российскими гражданами шоколада, молока, кофе и бутилированной воды, вырос на 4,1% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 21:42
Экономика
Роман Абрамович с партнерами продали «Валунистый»
Роман Абрамович с партнерами продали «Валунистый» Highland Gold Mining (HGM) получила разрешение ФАС на покупку у основных акционеров Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и их партнеров золотодобывающих активов на Чукотке за $91 млн и подписала соответствующее соглашение.
Обновлено в 11:10
Экономика
Путин рассказал о перспективах рубля как резервной валюты
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о дедолларизации.
Обновлено в 07:22