Экономика

«Дочка» РЖД закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд рубРБК вчера в 17:00

Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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В МГТУ имени Баумана подтвердили факт самоубийства своего студента, тело которого было найдено во дворе дома номер 30 на Большой Полянке.
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