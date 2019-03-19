«Дочка» РЖД закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд рубРБК вчера в 17:00

Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.

Политика Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.

Наука Главную математическую премию мира впервые присудили женщине Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.

Гаджеты Опубликован трейлер будущего складного смартфона iPhone X Fold В интернете опубликовали трейлер нового складного смартфона Apple – iPhone X Fold. Ожидается, что Apple выпустит гаджет в 2020 году.

Политика Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Кино ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.

Происшествия Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.

Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Политика Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».

Политика Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.

Происшествия В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.

Спорт Гамза — о Коукаловой: никто не станет притворяться, что ничего не было Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза оценил возможность возвращения в сборную Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Происшествия Убивший себя в центре Москвы мужчина оказался студентом Бауманки В МГТУ имени Баумана подтвердили факт самоубийства своего студента, тело которого было найдено во дворе дома номер 30 на Большой Полянке.

Авто Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Общество Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.

Происшествия Из галереи в центре Москвы украли пять картин Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Спорт Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.

Происшествия Ученика подозревают в нападении с ножом на сотрудников школы в Осло В Осло ученик подозревается в нападении с ножом на сотрудников школы. В Twitter городской полиции сообщается, что нападавший задержан.

Политика Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.

Футбол Зобнин выбыл на месяц из-за травмы Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пропустит не меньше месяца из-за травмы, полученной во время матча 20-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", сообщает "Советский спорт".