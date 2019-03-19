Экономика
«Дочка» РЖД закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд рубРБК вчера в 17:00
Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Опубликован трейлер будущего складного смартфона iPhone X Fold
В интернете опубликовали трейлер нового складного смартфона Apple – iPhone X Fold. Ожидается, что Apple выпустит гаджет в 2020 году.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Кино
ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Футбол
The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси»
Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Обновлено в 07:40
Политика
Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии
По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Спорт
Гамза — о Коукаловой: никто не станет притворяться, что ничего не было
Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза оценил возможность возвращения в сборную Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона.
Обновлено в 07:52
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Убивший себя в центре Москвы мужчина оказался студентом Бауманки
В МГТУ имени Баумана подтвердили факт самоубийства своего студента, тело которого было найдено во дворе дома номер 30 на Большой Полянке.
Обновлено в 09:42
Авто
Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Космос
Экипаж SIRIUS начал четырехмесячный изоляционный эксперимент
Обновлено в 08:00
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Общество
Семью затравленной за письмо Путину девочки заподозрили в афере
Глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков обвинил в афере семью 12-летней Таси Перчиковой из деревни Томсино, которая пожаловалась на травлю после письма президенту с рассказом о трудном финансовом положении своей матери.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Нейросеть научили превращать простые рисунки в фотографии
Обновлено в 09:38
Спорт
Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Ученика подозревают в нападении с ножом на сотрудников школы в Осло
В Осло ученик подозревается в нападении с ножом на сотрудников школы. В Twitter городской полиции сообщается, что нападавший задержан.
Обновлено в 06:24
Политика
Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики
Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Здоровье
Противотуберкулезный диспансер крупного района Екатеринбурга закрывают из-за нарушений
Обновлено в 04:39
Футбол
Зобнин выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пропустит не меньше месяца из-за травмы, полученной во время матча 20-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:49
Происшествия
После сообщения о бомбе Европарламент работает в штатном режиме
Европарламент работает в штатном режиме после сообщения о бомбе в Евроквартале Брюсселя, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:12