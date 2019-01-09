Экономика
Сотовый оператор МТС объявил о покупке 100% компании «ИТ-Град 1 Клауд» за 2,491 млрд руб.
Коммерсантъ05:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Полицейского убили в подмосковном Подольске
Майор полиции Максим Дунаев был убит в подмосковном Подольске в ходе бытового конфликта.
Обновлено в 06:00
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии планов разместить войска на юге Курил
Обновлено в 06:10
Экономика
Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи в Мытищах
Тринадцатилетняя девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи.
Обновлено в 05:55
Политика
Песков заявил, что понимание с WADA достигнуто
"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Власти Лаоса передали России 30 танков Т-34, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Общество
ПФР рассказал, как будут назначаться пенсии в 2019 году
Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 05:53
Происшествия
В аэропорту Внуково нашли тело мужчины
Тело мужчины найдено в зоне вылета столичного аэропорта Внуково.
Обновлено в 02:15
Экономика
Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году
По мнению специалистов, в 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира.
Обновлено в 05:12
Гаджеты
Apple сократит производство iPhone на 10%
Компания Apple попросила своих партнеров замедлить производство новых моделей iPhone.
Обновлено в 06:42
Происшествия
На курорте в Камбодже погибли двое россиян
В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В Магнитогорске проверят все сохранившиеся подъезды пострадавшего дома
В Магнитогорске будет проведёт технический аудит всех сохранившихся подъездов многоэтажки, пострадавшей в результате взрыва ранним утром 31 декабря.
Обновлено в 05:37
Экономика
Apple и Samsung повысили цены на смартфоны в России из-за НДС
С 1 января 2019 г. цены в онлайн-магазине на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно», пояснила пресс-служба Samsung, отметив, что при новом ценообразовании учитывались изменения НДС.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Nord Stream 2 построил более 400 километров «Северного потока — 2»
Обновлено в 06:07
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в марте
Следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта, субботний выходной в День защитника Отечества 23 февраля перенесен на 10 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 00:16
Общество
В Госдуме предложили разрешить переносить новогодние выходные
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести в России «свободные» новогодние выходные.
Обновлено в 06:40
Политика
Шефчович подтвердил встречу по газу Россия-Украина-ЕК 21 января
"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января", - написал Шефчович в своем Twitter.
Обновлено в 06:04
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель
Обновлено в 00:38