Экономика

Вести.RuВести.RuДочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times
.
Коммерсантъ07:49

Подробнее о событии

Заказанные «Авиакапитал-Сервисом» Boeing 737 MAX 8 не предназначались для «Победы»

ТАСС13:32

Boeing не пошла на досудебную сделку с российским покупателем

News.ru18:24

Адвокат «дочки» «Ростеха»: у Boeing нет желания обсуждать претензии до суда

РИА Новости17:41

Сумма иска дочки «Ростеха» к Boeing из-за 737 MAX превышает $120 млн

RT на русском18:05

«Ростех» судится с Boeing из-за поставок 737 MAX

Коммерсантъ07:49

Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Ведомости03:18

В России решили судиться с Boeing

Lenta.ruвчера в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Экономика

Бразилия разрешила ввоз российской говядины

RT на русском 09:21
Космос

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Происшествия

Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы

Интерфакс 17:52
Армия и оружие

На Украине сохраняют призыв в армию

В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
Политика

Второй сенатор из США пожаловался на отказ в выдаче российской визы

Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Экономика

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия 18:45
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Интернет

Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram

Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Космос

Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание

ТАСС вчера в 05:12
Космос

Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»

Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20
Технологии

Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»

Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Политика

Климкина опечалила позиция G7 по России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.
Rambler News Service 11:50
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Происшествия

Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м

Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Фигурное катание

Послом сборной России на Олимпиаде-2020 стала Евгения Медведева

Фигуристка Евгений Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Московский Комсомолец 04:17
Футбол

Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»

Чемпионат 16:58
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Политика

Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил условия, которые нужны для подготовки новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
Газета.Ru 18:23
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Кино

В России отмечают День отечественного кино

"Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.
Газета.Ru 13:21
Авто

Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих

За рулем 01:56
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Политика

Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Политика

Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве

Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Наука

Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер

Evo-rus.com 13:40
Гаджеты

Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3

MobiDevices 11:16
Авто

Представлен бронированный BMW X5 Protection VR6

Как следует из названия, кроссовер BMW X5 Protection VR6 защищен по шестому классу стандарта VPAM.
Авторевю 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное