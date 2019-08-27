Экономика
Вести.RuДочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times.Коммерсантъ07:49
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Экономика
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
RT на русском 09:21
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Армия и оружие
На Украине сохраняют призыв в армию
В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
Политика
Второй сенатор из США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Интернет
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Космос
Один из спутников системы ГЛОНАСС выведен на техобслуживание
ТАСС вчера в 05:12
Космос
Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»
Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20
Технологии
Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»
Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Политика
Климкина опечалила позиция G7 по России
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.
Rambler News Service 11:50
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Фигурное катание
Послом сборной России на Олимпиаде-2020 стала Евгения Медведева
Фигуристка Евгений Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Московский Комсомолец 04:17
Футбол
Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»
Чемпионат 16:58
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:46
Политика
Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил условия, которые нужны для подготовки новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
Газета.Ru 18:23
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Кино
В России отмечают День отечественного кино
"Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.
Газета.Ru 13:21
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Наука
Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер
Evo-rus.com 13:40
Авто
Представлен бронированный BMW X5 Protection VR6
Как следует из названия, кроссовер BMW X5 Protection VR6 защищен по шестому классу стандарта VPAM.
Авторевю 07:59