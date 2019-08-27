с чего всё началось

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Космос Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.

Армия и оружие На Украине сохраняют призыв в армию В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Интернет Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.

Технологии Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего» Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.

Политика Климкина опечалила позиция G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Фигурное катание Послом сборной России на Олимпиаде-2020 стала Евгения Медведева Фигуристка Евгений Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС Космический корабль "Союз-14" успешно провел стыковку с Международной космической станцией (МКС) со второй попытки, передает РИА "Новости".

Политика Лавров огласил условия для подготовки встречи в «нормандском формате» Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил условия, которые нужны для подготовки новой встречи в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Кино В России отмечают День отечественного кино "Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Политика Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.

Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Армия и оружие Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019 Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.