с чего всё началось

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Здоровье Эксперты рассказали, почему нельзя покупать грибы на рынке Специалисты рекомендуют самостоятельно консервировать молодые и хорошо промытые грибы, а не покупать их на рынке.

Армия и оружие В России создадут «принципиально новый» вертолет Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Космос Как бы выглядел СССР в 2019 году Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом Актер даже не сообщал поклонникам о том, что они решили вновь стать родителями.

Здоровье Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.

Общество Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Технологии NYT: операторы Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту Gram Операторы мессенджера Telegram, позволяющего обмениваться сообщениями и медиафайлами различных форматов, планируют выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram "в течение ближайших двух месяцев".

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.

Здоровье Названы продукты, которые заменят волгоградцам успокоительные Какие продукты помогут восстановить силы, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Армия и оружие Столтенберг пообещал военный ответ НАТО на кибератаку Генсек НАТО Йенс Столтенберг написал статью, в которой размышляет о возможности применения статьи кодекса северо-атлантического альянса о коллективной обороне в ответ на кибератаку против одного из членов союза.

Экономика СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Общество СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Наука Установлено, что оптимисты живут дольше Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.