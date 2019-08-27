с чего всё началось

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Политика Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.

Кино Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны» Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.

Технологии Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.

Гаджеты Xiaomi изобрела шарф с подогревом и затягиванием на шее Стоит отметить, что Xiaomi продает шарф под брендом Mijia, оснащенный системой подогрева.

Общество Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема В ГИБДД по Севастополю не видят оснований для привлечения президента РФ Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Кино Названы любимые жанры кино у россиян Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.

Экономика СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Общество Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.

Политика Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Транспорт Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.

Футбол «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и покинул турнир.

Космос Над Керчью сняли на видео загадочный НЛО Местные жители сняли на видео над Керчью светящийся объект, который появился в дневное время суток.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.