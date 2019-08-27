Экономика
Вести.RuДочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.
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с чего всё началось
Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе.РБК01:23
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Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец 11:45
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Армия и оружие
В России создадут «принципиально новый» вертолет
РИА Новости 21:02
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 22:11
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 10:42
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас
Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
Газета.Ru 22:36
Здоровье
Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении
Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.
РБК 08:05
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Популярная механика 25 августа в 14:02
Общество
Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике
Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.
Lenta.ru 19:23
Здоровье
Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец
Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .
Kashira.ru вчера в 11:14
Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК 19:39
Кино
«Ирландец» Мартина Скорсезе всё-таки не выйдет в широкий прокат
Как стало известно сегодня, криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец» всё-таки не выйдет в широкий прокат в США.
Кинобизнес сегодня 17:02
Общество
Гороскоп на 26 августа: прекрасная интуиция выручит Тельцов
Прекрасная интуиция выручит Тельцов.
Primpress.ru 25 августа в 18:00
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45