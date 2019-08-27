с чего всё началось

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Театры Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera» На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Спорт Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.

Происшествия Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Авто На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.

Наука Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.

Общество Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Здоровье Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .

Кино В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.

Кино «Ирландец» Мартина Скорсезе всё-таки не выйдет в широкий прокат Как стало известно сегодня, криминальная драма Мартина Скорсезе «Ирландец» всё-таки не выйдет в широкий прокат в США.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.