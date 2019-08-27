с чего всё началось

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Происшествия Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Космос В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.

Политика Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8 Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Армия и оружие В России создадут «принципиально новый» вертолет Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.

Политика Путин назвал главную задачу сирийского урегулирования Президент России Владимир Путин назвал главной задачей сирийского урегулирования стабилизацию обстановки и обеспечение процесса политического решения конфликта.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом Актер даже не сообщал поклонникам о том, что они решили вновь стать родителями.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Политика Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Происшествия Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.

Происшествия В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального Минздрава Андреем Цветковым.

Здоровье Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .

Политика Татарстан выступил против празднования свержения ига В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».

Политика Помпео пообещал заняться возвращением России в G7 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.

Авто Представлен вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.