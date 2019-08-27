с чего всё началось

Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Авто 5 автомобильных атрибутов, которые в будущем исчезнут из обихода водителя Уж сколько сломано копий в спорах водителей об удобстве простых механических элементов управления и целесообразности их замены на сенсорные.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Теннис Калинская на старте US Open обыграла чемпионку турнира Анна Калинская вышла во второй круг US Open. Россиянка на старте турнира в двух партиях обыграла американку Слоан Стивенс.

Политика Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу Ранее другой сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации конгресса.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.

Транспорт На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Происшествия Полиция проверяет сообщение о стрельбе у школы в Калифорнии Американская полиция проверяет сообщения о стрельбе в районе школы американского города Риверсайд (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной полиции на официальной странице в Twitter.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Армия и оружие Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Министерство просвещения России направило в субъекты страны разработанное положение о кодексе профессиональной этики для педагогических работников.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Происшествия Задержаны мошенники, продававшие несуществующие запчасти для авто Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики, Волгоградской и Саратовской областей задержали 15 подозреваемых в мошенничестве.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

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Армия и оружие Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава» Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.