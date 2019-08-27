Экономика
Вести.RuДочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы. Адвокаты не видят желания Boeing обсуждать претензии до суда.
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с чего всё началось
Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе.РБКвчера в 01:23
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Адвокат: Boeing не пошел на приемлемое для «дочки» «Ростеха» решение до суда
Коммерсантъвчера в 19:30
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3DNews вчера в 03:36
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На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс вчера в 15:04
Происшествия
Полиция проверяет сообщение о стрельбе у школы в Калифорнии
Американская полиция проверяет сообщения о стрельбе в районе школы американского города Риверсайд (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной полиции на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:47
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В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
RT на русском вчера в 15:05
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Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
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РИА Новости вчера в 11:14
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Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
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Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Евгений справится со всем этим. Это жизнь: ты делаешь ошибки и признаешь их.
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Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
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Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
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Huami представила смарт-часы Amazfit GTS и Smart Sports Watch 3
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Задержаны мошенники, продававшие несуществующие запчасти для авто
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Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Валерия Мастерко родила первенца
Бывшая участница проекта «Дом-2» Валерия Мастерко родила первенца.
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Кино
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Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания вчера в 03:26
Финансы
Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет
По данным Всемирного золотого совета, Центробанки за первые 6 месяцев 2019 года увеличили объемы золота в резервах на 374.1 тонны.
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