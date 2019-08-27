Происшествия
Российская газетаДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет издание Financial Times.РЕН ТВвчера в 21:08
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Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Технологии
В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом
Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
Актуальные Новости вчера в 14:02
Транспорт
Сергей Собянин: Основные работы на Филевской линии метро выполнены
Во вторник, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел, как идет реконструкция Филевской линии столичного метро.
Вечерняя Москва 05:36
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали новейшие авиационные бомбы К08БЭ и К029Б
На стартовавшем в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-219 Корпорация тактического ракетного вооружения КТРВ представила новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ и К029Б.
Военное обозрение 05:30
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие
Украина устроила в Донбассе обстрел из танков
Танковый обстрел был совершен в ночь вторника, 27 августа. Обстрел велся по селу Коминтерново, на юге самопровозглашенной республики.
Lenta.ru 04:21
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Происшествия
В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро
РИА Новости 05:50
Политика
В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге
В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
RT на русском 05:08
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.
В городе R 00:36
Футбол
Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал
Отборочный матч сборной России к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команды Шотландии будет показан в прямом эфире на Первом канале.
Реальное время вчера в 13:50
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия
В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО
Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
Новая газета 05:11
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06
Армия и оружие
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
РИА Новости 05:14
Политика
Зеленский определился с премьером, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить премьер-министром замруководителя своего офиса Алексея Гончарука, сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Здоровье
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов
Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10