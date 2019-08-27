Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
РЕН ТВвчера в 21:08

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Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

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ТАСС05:20

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

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«Дочка» «Ростеха» готова к внесудебному урегулированию спора с Boeing

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Lenta.ruвчера в 21:39

Компания из РФ требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

РЕН ТВвчера в 21:08

СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
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ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
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Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
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Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
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Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве

Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
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Происшествия

В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро

РИА Новости 05:50
Политика

В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге

В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.
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Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
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34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.
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Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Происшествия

В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО

Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
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Экономика

Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
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В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06
Армия и оружие

В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57

В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.
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Политика

Зеленский определился с премьером, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить премьер-министром замруководителя своего офиса Алексея Гончарука, сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Газета.Ru 05:46
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
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Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
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