с чего всё началось

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.

Авто На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Технологии В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.

Транспорт Сергей Собянин: Основные работы на Филевской линии метро выполнены Во вторник, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел, как идет реконструкция Филевской линии столичного метро.

Политика В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

Экономика ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».

Армия и оружие На МАКС-2019 показали новейшие авиационные бомбы К08БЭ и К029Б На стартовавшем в подмосковном Жуковском Международном авиасалоне МАКС-219 Корпорация тактического ракетного вооружения КТРВ представила новые управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ и К029Б.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Армия и оружие Украина устроила в Донбассе обстрел из танков Танковый обстрел был совершен в ночь вторника, 27 августа. Обстрел велся по селу Коминтерново, на юге самопровозглашенной республики.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Общество Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.

Политика В МИД Китая выразили протест из-за заявлений стран G7 о Гонконге В МИД КНР осудили высказывания лидеров G7 по поводу демонстраций в Гонконге, заявив, что ситуация в этом районе является внутренним делом Китая.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.

Футбол Матч сборных России и Шотландии покажет Первый канал Отборочный матч сборной России к чемпионату Европы — 2020 по футболу против команды Шотландии будет показан в прямом эфире на Первом канале.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Происшествия В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Экономика Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Армия и оружие В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57 В Сети появилось видео необычной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в Жуковском.

Политика Зеленский определился с премьером, пишут СМИ Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить премьер-министром замруководителя своего офиса Алексея Гончарука, сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.