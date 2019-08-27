с чего всё началось

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Шоу-бизнес Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.

Общество На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.

Здоровье Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.

Политика Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57 Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину.

Общество Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов.

Политика Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Армия и оружие На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.

Технологии В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Наука Патент недели: российские ученые борются с опухолями Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.

Политика Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно переосмыслить свои отношения с Москвой, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.

Происшествия Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Американские военные проехались на российских танках Т-80 Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.

Общество Москвичам пообещали летнюю погоду осенью Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .

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Политика Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Армия и оружие В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области.

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Экономика «О’кей» получила прибыль в I полугодии против убытка годом ранее Группа компаний «О’кей» в I полугодии получила 632 млн руб. чистой прибыли против убытка 897 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности ритейлера по МСФО.