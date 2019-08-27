Экономика
Российская газетаДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет издание Financial Times.РЕН ТВвчера в 21:08
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Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
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РИА Новости вчера в 07:52
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Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон
Принц Гарри придумал для супруги своего старшего брата Кейт Миддлтон секретное прозвище.
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Российская газета вчера в 12:20
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Московский Комсомолец 03:46
Армия и оружие
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34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
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