с чего всё началось

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.

Политика ФАС призвала «Аэрофлот» создать конкурентов «Победе» В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают необходимым развивать сегмент низкобюджетных авиакомпаний и просят «Аэрофлот» помочь рынку в создании новых лоукостеров, так как у перевозчика уже есть опыт работы в данной сфере.

Гаджеты Дизайн умного телевизора Redmi TV подтвержден Индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке официальный рекламный постер нового умного телевизора Redmi TV.

Интернет В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads Новый мессенджер Threads станет сопутствующим приложением для Instagram.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Происшествия В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Происшествия В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Шоу-бизнес Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон Принц Гарри придумал для супруги своего старшего брата Кейт Миддлтон секретное прозвище.

Шоу-бизнес В Москве госпитализирован певец Юлиан В Москве госпитализирован популярный в 90-е годы певец Юлиан, пишет Mash.

Армия и оружие Япония обвинила КНДР в разработке ракет для прорыва ПРО Министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил, что КНДР занята разработкой ракет, способных прорвать противоракетную оборону (ПРО).

Общество Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.

Происшествия Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Музыка Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны» Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.

Политика В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019 27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.

Армия и оружие Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий «Если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше», – заявляют эксперты.

Происшествия Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.