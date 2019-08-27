Экономика

Российская газетаРоссийская газетаДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
РЕН ТВвчера в 21:08

Подробнее о событии

В России решили судиться с Boeing

Lenta.ruвчера в 21:39

Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

RT на русском02:21

Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Ведомости03:18

Главные новости к утру 27 августа

Коммерсантъ00:00

«Дочка» Ростеха готова к внесудебному урегулированию спора с Boeing

ТАСС04:46

Компания из РФ требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

РЕН ТВвчера в 21:08

СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Вечерняя Москва вчера в 08:01
Политика

ФАС призвала «Аэрофлот» создать конкурентов «Победе»

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают необходимым развивать сегмент низкобюджетных авиакомпаний и просят «Аэрофлот» помочь рынку в создании новых лоукостеров, так как у перевозчика уже есть опыт работы в данной сфере.
Известия 04:26
Гаджеты

Дизайн умного телевизора Redmi TV подтвержден

Индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке официальный рекламный постер нового умного телевизора Redmi TV.
iXBT.com 01:56
Интернет

В Instagram разрабатывают новый мессенджер Threads

Новый мессенджер Threads станет сопутствующим приложением для Instagram.
Актуальные Новости 03:16
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Общество

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Известия 04:11
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Происшествия

В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта

Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева крестила свою дочь Марию в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
Телепрограмма вчера в 21:22
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия

В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням

Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри придумал секретное прозвище для Кейт Миддлтон

Принц Гарри придумал для супруги своего старшего брата Кейт Миддлтон секретное прозвище.
Актуальные Новости 04:16
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета вчера в 12:20
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирован певец Юлиан

В Москве госпитализирован популярный в 90-е годы певец Юлиан, пишет Mash.
Московский Комсомолец 03:46
Армия и оружие

Япония обвинила КНДР в разработке ракет для прорыва ПРО

Министр обороны Японии Такэси Ивая сообщил, что КНДР занята разработкой ракет, способных прорвать противоракетную оборону (ПРО).
Московский Комсомолец 04:39
Общество

Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия

Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ

Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Музыка

Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»

Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
Телепрограмма 03:53
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020

RT на русском 04:16
Футбол

Вальдес купил новые бутсы дебютанту-рекордсмену «Барселоны» Фати

Sport24.ru вчера в 22:57
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

РИА Новости вчера в 20:26
Политика

В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019

27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском вчера в 05:25
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

Газета.Ru 01:57
Шоу-бизнес

Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом

54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма вчера в 11:33
Армия и оружие

Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий

«Если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше», – заявляют эксперты.
ФедералПресс 04:40
Общество

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Футбол

В Сербии состоялась массовая потасовка из-за забитого гола

После попадания мяча в сетку игроки гостей попытались догнать автора гола и из-за этого завязалась потасовка.
Матч ТВ 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное