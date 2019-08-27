с чего всё началось

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Политика В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Общество В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.

Происшествия Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.

Происшествия ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

Общество На сайте госуслуг появились прототипы новых суперсервисов На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщили в кабмине.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Авто На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Политика Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии» Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.

Музыка Хайди Клум появилась на MTV Video Music Awards в рисковом мини Заметили на премии и супермоделей Беллу и Джиджи Хадид. Тейлор Свифт в удлиненном цветном пиджаке в стиле Versace и Карди Би.

Политика Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки» Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».

Армия и оружие На «Армии-2019» подписаны контракты на боеприпасы для Су-57 Контракты на производство авиационных средств поражения для истребителей Су-57 были подписаны на форуме "Армия-2019" и будут выполнены в ближайшие годы.

Футбол Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет» Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».

Политика Поляки не хотят брать на работу недобросовестных украинских мигрантов Одни осуждают Булльманна, а другие вторят ему, жалуясь «на недобросовестность и безответственность украинских мигрантов».

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Политика Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Политика ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.

Гаджеты Опасный аксессуар. Представлен умный шарф Xiaomi Проектировщики умного шарфа из отдела исследований и разработок Xiaomi обратили внимание на то, что зимой или в холодную погоду люди, которые носят шарфы, часто поправляют их, то заматывая сильнее, то ослабевая, когда становится теплее.

Общество Из граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге уберут очертания креста Из граффити «Супрематический крест» художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге уберут очертания креста.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.