с чего всё началось

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.

Политика Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.

Футбол Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира.

Религия Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы 28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.

Здоровье Врачи еще одного российского города решили массово уволиться 22 августа массовое увольнение врачей произошло в Нижнем Тагиле — из ЦГБ №1 уволились шесть хирургов, недовольные большой нагрузкой и низкой зарплатой.

Политика В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Политика Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Теннис Мужа Серены Уильямс уличили в намеке на допинговое прошлое Шараповой Многие пользователи Twitter сочли такой поступок за критику Шараповой из-за ее допингового прошлого.

Происшествия Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено Движение поездов на первом пути Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено и вводится в график, сообщается во вторник на странице столичного метро в Twitter.

Происшествия Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Общество Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции 12-летней девочки остается критическим Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак сообщил о том, что состояние пострадавшей Бодруме 12-летней россиянки, которая сейчас находится на лечении в Турции, остается критическим, оно осложнилось субфебрильной лихорадкой.

Политика В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Финансы Курс евро подскочил до 74 рублей Курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск растет на 64 копейки — 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей; курс доллара увеличивается на 59 копеек, до 66,66 рубля.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Спорт Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.

Политика Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии» Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Технологии Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего» Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:1 (Перерыв) «Краснодар» опубликовал стартовый состав на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».