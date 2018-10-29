Экономика

ИзвестияИзвестия«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за 737 MAX

Дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX. Эти данные во вторник, 27 августа, подтвердил представитель «дочки» госкорпорации, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
РЕН ТВвчера в 21:08

Подробнее о событии

Дочерняя компания «Ростеха» подтвердила подачу иска к Boeing

Ведомости03:18

Появились сведения об иске российской компании к Boeing из-за самолетов 737 Max

Взгляд.рувчера в 22:36

Компания из РФ требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

РЕН ТВвчера в 21:08

Главные новости к утру 27 августа

Коммерсантъ00:00

В России решили судиться с Boeing

Lenta.ruвчера в 21:39

«Дочка» Ростеха подтвердила подачу иска к Boeing для расторжения контракта на 737 MAX

ТАСС01:42

СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Экономика

Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Российская газета 00:07
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Музыка

Ролдугин и Сладковский выступят на открытии сезона симфонического оркестра Башкирии

Национальный симфонический оркестр Башкирии откроет очередной творческий сезон концертом, в котором примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский.
ТАСС 03:35
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети распространилось видео схода селя на дорогу во Владивостоке.
РЕН ТВ вчера в 20:18
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие

Китай может рассмотреть покупку российских Су-57

Газета.Ru 03:25
Шоу-бизнес

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Технологии

Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь

Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Иркутской области девять человек отравились после заказа суши на дом

РБК 03:20
Общество

В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов

В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.
RT на русском вчера в 21:35
Политика

Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил

BaltNews.lv вчера в 12:11
Армия и оружие

В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США

Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда вчера в 06:50
Экономика

34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»

34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Игры

Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео

В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Общество

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье

Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом

Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Известия вчера в 15:39
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

Газета.Ru 01:57
Здоровье

Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса

Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Кино

Вышел трейлер «Американской истории ужасов: 1984»

Культуромания вчера в 15:11
Авто

За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди

Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Политика

В США заявили о возможной встрече Трампа и Зеленского

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможность проведения встречи лидеров США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный 02:05
Армия и оружие

Китай покажет на МАКС зенитный лазерный комплекс и ударный беспилотник

News.ru 02:17
Теннис

Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open

Россиянка Мария Шарапова в стартовом матче на Открытом чемпионате США смогла выиграть всего два гейма у американки Серены Уильямс.
Российская газета 00:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное