с чего всё началось

Дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX. Эти данные во вторник, 27 августа, подтвердил представитель «дочки» госкорпорации, передает ТАСС.

«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за 737 MAX

Экономика Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.

Музыка Ролдугин и Сладковский выступят на открытии сезона симфонического оркестра Башкирии Национальный симфонический оркестр Башкирии откроет очередной творческий сезон концертом, в котором примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети распространилось видео схода селя на дорогу во Владивостоке.

Музыка Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.

Политика Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Технологии Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.

Общество В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Общество В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.

Здоровье Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Здоровье Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.

Политика В США заявили о возможной встрече Трампа и Зеленского Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможность проведения встречи лидеров США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.