Экономика
Известия«Дочка» «Ростеха» подала в суд на Boeing из-за 737 MAX
Дочерняя компания «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» подала иск к американской корпорации Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолетов 737 MAX. Эти данные во вторник, 27 августа, подтвердил представитель «дочки» госкорпорации, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет издание Financial Times.РЕН ТВвчера в 21:08
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Появились сведения об иске российской компании к Boeing из-за самолетов 737 Max
Взгляд.рувчера в 22:36
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Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Российская газета 00:07
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Музыка
Ролдугин и Сладковский выступят на открытии сезона симфонического оркестра Башкирии
Национальный симфонический оркестр Башкирии откроет очередной творческий сезон концертом, в котором примут участие народные артисты России Сергей Ролдугин и Александр Сладковский.
ТАСС 03:35
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети распространилось видео схода селя на дорогу во Владивостоке.
РЕН ТВ вчера в 20:18
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru вчера в 16:10
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США
Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда вчера в 06:50
Экономика
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Игры
Создатели Dying Light 2 показали полчаса геймплея на видео
В ролике показано почти полчаса игрового процесса.
NewInform 02:46
Общество
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента.
Lenta.ru 03:01
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Известия вчера в 15:39
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Кино
Вышел трейлер «Американской истории ужасов: 1984»
Культуромания вчера в 15:11
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Политика
В США заявили о возможной встрече Трампа и Зеленского
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал возможность проведения встречи лидеров США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный 02:05
Теннис
Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open
Россиянка Мария Шарапова в стартовом матче на Открытом чемпионате США смогла выиграть всего два гейма у американки Серены Уильямс.
Российская газета 00:46