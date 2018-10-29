Политика

RT на русскомRT на русскомДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
РЕН ТВвчера в 21:08

Подробнее о событии

Появились сведения об иске российской компании к Boeing из-за самолетов 737 Max

Взгляд.рувчера в 22:36

Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на $225 млн

Ведомостивчера в 21:49

Главные новости к утру 27 августа

Коммерсантъ00:00

«Дочка» Ростеха подтвердила подачу иска к Boeing для расторжения контракта на 737 MAX

ТАСС01:42

В России решили судиться с Boeing

Lenta.ruвчера в 21:39

Компания из РФ требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

РЕН ТВвчера в 21:08

СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Финансы

Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц

Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру вчера в 12:32
Космос

«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС

Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Авто

У Infiniti сменится главный дизайнер

В качестве непосредственного начальства нового дизайнера выступит главный дизайнер Nissan Motor и старший вице-президент Альфонсо Альбайса.
CarsWeek.ru 01:16
Армия и оружие

Стрельба из самого мощного миномёта в мире попала на видео

REGNUM 02:38
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Кино

Участник форума «Евразия Global» об Оренбурге — «руины былого величия»

Иностранец, участник международного молодежного форума «Евразия Global», который проходил 12−18 августа в Оренбурге, Арсений Алексеенко опубликовал в интернете видеоролик, где поделился впечатлениями о столице Оренбургской области.
REGNUM 03:06
Происшествия

17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими

17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Экономика

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Армия и оружие

Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО

В разных этапах манёвров примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолётов и более 60 вертолётов, более 100 танков и до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.
RT на русском вчера в 05:31
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Происшествия

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Екатеринбург-ТВ 01:03
Кино

«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века

Культуромания 01:21
Политика

Минтранс рассказал о задолженности грузинских авиакомпаний перед РФ

Задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн.
Известия вчера в 20:55
Общество

В Германии начнут называть национальность преступников

Практика сообщений о национальности различается в Германии от региона к региону.
Lenta.ru 02:37
Музыка

Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой

Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Футбол

Тренер «Боруссии»: «Шюррле сохраняет шанс на возвращение в сборную Германии»

Тренер академии дортмундской «Боруссии» Петер Вазински оценил шансы полузащитника Андре Шюррле, выступающего на правах аренды за «Спартак», на возвращение в сборную Германии.
Матч ТВ 01:30
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика

Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика B-2 Spirit достигли Британии

Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, были переброшены на базу Фэрфорд в Великобритании.
РЕН ТВ 02:50
Транспорт

Минтранс планирует субсидировать перелеты из «Жуковского» в ДФО

Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток.
РЕН ТВ 02:57
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия вчера в 09:28
Общество

В Роструде рассказали о новой графе в резюме

В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Boeing 737 MAX
Пассажирский самолёт
Четвёртое поколение самолётов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное