с чего всё началось

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.

Финансы Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

Авто У Infiniti сменится главный дизайнер В качестве непосредственного начальства нового дизайнера выступит главный дизайнер Nissan Motor и старший вице-президент Альфонсо Альбайса.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Кино Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн» Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».

Кино Участник форума «Евразия Global» об Оренбурге — «руины былого величия» Иностранец, участник международного молодежного форума «Евразия Global», который проходил 12−18 августа в Оренбурге, Арсений Алексеенко опубликовал в интернете видеоролик, где поделился впечатлениями о столице Оренбургской области.

Происшествия 17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими 17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Армия и оружие Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО В разных этапах манёвров примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолётов и более 60 вертолётов, более 100 танков и до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.

Общество В Германии начнут называть национальность преступников Практика сообщений о национальности различается в Германии от региона к региону.

Музыка Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Футбол Тренер «Боруссии»: «Шюррле сохраняет шанс на возвращение в сборную Германии» Тренер академии дортмундской «Боруссии» Петер Вазински оценил шансы полузащитника Андре Шюррле, выступающего на правах аренды за «Спартак», на возвращение в сборную Германии.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика B-2 Spirit достигли Британии Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, были переброшены на базу Фэрфорд в Великобритании.