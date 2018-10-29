Политика
RT на русскомДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет издание Financial Times.РЕН ТВвчера в 21:08
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Появились сведения об иске российской компании к Boeing из-за самолетов 737 Max
Взгляд.рувчера в 22:36
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Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Финансы
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
Банк России уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки заемщиков-физлиц.
Банки.ру вчера в 12:32
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Авто
У Infiniti сменится главный дизайнер
В качестве непосредственного начальства нового дизайнера выступит главный дизайнер Nissan Motor и старший вице-президент Альфонсо Альбайса.
CarsWeek.ru 01:16
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Кино
Участник форума «Евразия Global» об Оренбурге — «руины былого величия»
Иностранец, участник международного молодежного форума «Евразия Global», который проходил 12−18 августа в Оренбурге, Арсений Алексеенко опубликовал в интернете видеоролик, где поделился впечатлениями о столице Оренбургской области.
REGNUM 03:06
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
В разных этапах манёвров примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолётов и более 60 вертолётов, более 100 танков и до десяти кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.
RT на русском вчера в 05:31
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Культуромания 01:21
Политика
Минтранс рассказал о задолженности грузинских авиакомпаний перед РФ
Задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание достигла $1 млн.
Известия вчера в 20:55
Общество
В Германии начнут называть национальность преступников
Практика сообщений о национальности различается в Германии от региона к региону.
Lenta.ru 02:37
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Футбол
Тренер «Боруссии»: «Шюррле сохраняет шанс на возвращение в сборную Германии»
Тренер академии дортмундской «Боруссии» Петер Вазински оценил шансы полузащитника Андре Шюррле, выступающего на правах аренды за «Спартак», на возвращение в сборную Германии.
Матч ТВ 01:30
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика B-2 Spirit достигли Британии
Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, были переброшены на базу Фэрфорд в Великобритании.
РЕН ТВ 02:50
Транспорт
Минтранс планирует субсидировать перелеты из «Жуковского» в ДФО
Минтранс предлагает субсидировать авиаперевозки из аэропорта "Жуковский" на Дальний Восток.
РЕН ТВ 02:57
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48