Политика

RT на русскомRT на русскомДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
РЕН ТВвчера в 21:08

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Главные новости к утру 27 августа

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News.ru02:04

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ТАСС01:42

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СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
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В начале августа 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили первый день рождения дочки Машеньки.
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