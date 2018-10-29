Политика
RT на русскомДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет издание Financial Times.РЕН ТВвчера в 21:08
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Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Авто
Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
CarsWeek.ru вчера в 22:43
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Гаджеты
Vivo готовит к выходу смартфон с «водопадным» дисплеем
Astera вчера в 05:18
Хоккей
Плотников: Кочетков хорошо играет в воротах, несмотря на возраст
Каждую игру стараемся играть на максимум, показывать свою игру и хороший результат.
Чемпионат вчера в 15:36
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин умилил фанатов фото с пятилетним сыном Гарри
На размещенном в «Инстаграме» снимке Галкин стоит перед зеркалом, а в это время его крепко обнимает сын Гарри.
Discover24 03:16
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Армения заявила о сохранении надежных союзнических отношений с Россией
Армения и Россия остаются надежными стратегическими союзниками, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.
ФАН 02:58
Происшествия
Российский офицер утонул при задержании браконьеров
На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Lenta.ru 03:08
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Политика
Владимир Путин встретился с Радием Хабировым
ПроТуймазы вчера в 13:50
Музыка
A$AP Rocky снялся в новом клипе в образе Babu$hka Boi
Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) опубликовал тизер своего нового клипа.
Телеканал 360° вчера в 13:18
Происшествия
В Сети появилось видео мощного торнадо в Испании
Непогода обрушилась и на столицу Испании. В Мадриде после ливня с градом улицы превратились в настоящие горные реки.
ТВ Центр 02:32
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском вчера в 05:31
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Космос
В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет
Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.
РИА Новости вчера в 06:54
Происшествия
В Татарстане школьник продал стиральную машину, пока мамы не было дома
В Набережных Челнах 13-летний школьник продал через Интернет стиральную машину, пока его мамы не было дома.
Газета Кемерова 01:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру 02:55
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости вчера в 16:41
Наука
Установлена связь между оптимизмом и долголетием
Выяснилось, что продолжительность жизни оптимистов оказалась выше на 11% и 15% соответственно.
РЕН ТВ 02:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь
В начале августа 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили первый день рождения дочки Машеньки.
Пятый канал 01:22