с чего всё началось

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

Экономика В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Шоу-бизнес Максим Галкин умилил фанатов фото с пятилетним сыном Гарри На размещенном в «Инстаграме» снимке Галкин стоит перед зеркалом, а в это время его крепко обнимает сын Гарри.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Армения заявила о сохранении надежных союзнических отношений с Россией Армения и Россия остаются надежными стратегическими союзниками, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Происшествия Российский офицер утонул при задержании браконьеров На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Происшествия В Сети появилось видео мощного торнадо в Испании Непогода обрушилась и на столицу Испании. В Мадриде после ливня с градом улицы превратились в настоящие горные реки.

Космос В России разработают ракетный двигатель «Вихрь» для многоразовых ракет Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя "Вихрь" для многоразовой крылатой ракеты проекта "Крыло-СВ", заявил советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

Происшествия В Татарстане школьник продал стиральную машину, пока мамы не было дома В Набережных Челнах 13-летний школьник продал через Интернет стиральную машину, пока его мамы не было дома.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала свою преемницу Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Наука Установлена связь между оптимизмом и долголетием Выяснилось, что продолжительность жизни оптимистов оказалась выше на 11% и 15% соответственно.