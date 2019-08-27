Происшествия
Российская газетаДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет издание Financial Times.РЕН ТВвчера в 21:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Технологии
В сеть утекли данные более 700 тыс работников «РЖД»
Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек.
Ferra 02:00
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Происшествия
В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни
Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
Интерфакс 04:33
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
RT на русском вчера в 08:37
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
В квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге
Из квартиры реконструктора были изъяты патроны, штык-ножи, охолощенные винтовки, пулемет, а также каски времен Великой Отечественной Войны.
Gazeta.SPb 04:21
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Кино
Вышел трейлер нового сезона «Американской истории ужасов»
В Сети появился трейлер девятого сезона сериала "Американская история ужасов".
VSE42 Новости 04:17
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.
Автоновости дня 01:52
Здоровье
Капремонт проведут в 13 медучреждениях Ставрополья в 2019 году
В одном из районов ремонт проведут в поликлинике, построенной больше 50 лет назад, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.
ТАСС вчера в 10:19
Происшествия
На Большеохтинском проспекте велосипедист угодил под колёса иномарки
Форпост Северо-Запад 03:37
Происшествия
В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта
Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд вчера опубликовал поправки к закону, предложив учесть в законодательстве результаты судебной практики последних лет — в 99% случаев отдыхавшие за границей льготники успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».
Коммерсантъ 02:47
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Технологии
ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень
Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.
3DNews 04:00
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39