Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.
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с чего всё началось
Компания обвинила американского авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критической информации" от авиавластей США, пишет
 издание Financial Times.
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