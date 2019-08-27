с чего всё началось

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов. Полеты лайнера остановлены во всем мире после двух крупных катастроф.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Экономика Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Технологии В сеть утекли данные более 700 тыс работников «РЖД» Неизвестные хакеры опубликовали в свободном доступе персональные данные более 70 тыс человек.

Общество Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.

Происшествия Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Происшествия В квартире у реконструктора нашли целый арсенал оружия в Петербурге Из квартиры реконструктора были изъяты патроны, штык-ножи, охолощенные винтовки, пулемет, а также каски времен Великой Отечественной Войны.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Авто Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа Судя по снимку, Defender нового поколения сохранит «квадратный» силуэт, привнеся в него черты современных моделей Land Rover.

Здоровье Капремонт проведут в 13 медучреждениях Ставрополья в 2019 году В одном из районов ремонт проведут в поликлинике, построенной больше 50 лет назад, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров.

Происшествия В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд вчера опубликовал поправки к закону, предложив учесть в законодательстве результаты судебной практики последних лет — в 99% случаев отдыхавшие за границей льготники успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций.

Экономика ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».

Политика «Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».

Технологии ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.