Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отцаРИА Новости вчера в 13:46
В свою очередь, коллега-журналист Доренко рассказал РИА Новости, что дочери подозревают жену журналиста Юлию в отравлении мужа.
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Они считают, что Сергей Доренко был отравлен. И в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
— Андрей Разин, российский политикРИА Новости вчера в 13:46
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